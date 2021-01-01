مسلح يقتل المشردين النائمين على الأرصفة



مسلح ملثم يقتل المشردين في شوارع أمريكا مسلح ملثم يقتل المشردين في شوارع أمريكا



تطارد الشرطة الأمريكية مسلحا ملثما، يسير في الشوارع ويقتل المشرديت النائمين في الشوارع، إذ أطلق النار 5 مرات على مدار 9 أيام قتل خلالهم عدد من المشردين.



ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، أطلق النار على المشردين أثناء نومهم في شوارع نيويورك وواشنطن العاصمة، وتقول الشرطة إن طريقة القتل الذي اتبعها واحدة.



مات حتى الآن اثنان من المشردين، واشتعلت النيران في خيمة أحدهم بعد أن طعنه، ولكن لم تتمكن الشرطة من إلقاء القبض عليه حتى الآن، وتم الإعلان عن مكافأة للقبض على القاتل.

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وقالت إدارة شرطة العاصمة في العاصمة إن أحدهما أُطلق عليه الرصاص في 3 مارس وآخر في 8 مارس وكلاهما في منتصف الليل.بعد يوم واحد فقط ، استجابت خدمات الطوارئ لحريق في خيمة بالمدينة حيث وجدوا رجلاً بداخلها أصيب برصاصة قاتلة، وفي نيويورك ، أطلق مشتبه به ملثم النار على رجل نائم في شارع “بحي سوهو” في مانهاتن في الساعات الأولى من الصباح.وقال نائب رئيس شرطة نيويورك هانك سوتنر في مؤتمر صحفي: “الضحية التي أصيبت برصاصة في ذراعها ، استيقظت وصرخت وهرب المشتبه به”.وبعد حوالي ساعة، بحسب الشرطة ، أطلق نفس الشخص النار وقتل رجلاً آخر كان نائماً في سوهو، فيما قال عمدة العاصمة موريل بوزر وعمدة مدينة نيويورك إريك آدامز في بيان مشترك: "لدينا الآن قاتل بدم بارد طليق".وقال رئيس البلدية إنه مشاهدة لقطات كاميرات المراقبة لإطلاق النار في مانهاتن كانت تقشعر لها الأبدان، وأضاف أن القضية تعد فعل متعمد واضح ومروع يستهدف قتل شخص على ما يبدو لأنه كان بلا مأوى.كذلك تقدم الشرطة في العاصمة مكافأة قدرها 25000 دولار مقابل المعلومات التي تؤدي إلى اعتقال المسلح وتقدم الشرطة في نيويورك مكافأة قدرها 10000 دولارأيضا.