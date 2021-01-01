فتح باب الترشح للمشاركة في امتحانات الشهادة الإعدادية

أعلنت مديريات التربية والتعليم، عن فتح باب الترشح للعمل رؤساء لجان ومراقبين أوائل ومراقبين كنترول في امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 “الترم الثاني”.
وحددت مديريات التربية والتعليم، شروط التقدم للمشاركة في أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 “الترم الثاني” فيما يلي:
أن يكون المتقدم من شاغلي وظيفة معلم أول أ على الأقل وعلى رأس العمل.
ألا يكون المتقدم محروما من أعمال الامتحانات أو محالا للمحكمة التأديبية أو الجنائية أو تم مجازاته بالخصم في مخالفة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف والأمانة.
ألا يكون من المحالين للمعاش قبل ?? أغسطس ????.
ألا يكون له أقارب بالصف الثالث الإعدادي حتى الدرجة الرابعة على مستوى المحافظة.
امتحانات الشهادة الاعدادية 2022 االترم الثاني
وقالت مديريات التربية والتعليم، أن الأوراق المطلوبة للتقديم للمشاركة في أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 “الترم الثاني” كرؤساء لجان ومراقبين أوائل ومراقبين كنترول تتمثل في:
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