فتح باب الترشح للمشاركة في امتحانات الشهادة الإعدادية

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صورة الخبر: الشهادة الإعدادية 2022
الشهادة الإعدادية 2022


أعلنت مديريات التربية والتعليم، عن فتح باب الترشح للعمل رؤساء لجان ومراقبين أوائل ومراقبين كنترول في امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 “الترم الثاني”.

وحددت مديريات التربية والتعليم، شروط التقدم للمشاركة في أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 “الترم الثاني” فيما يلي:

أن يكون المتقدم من شاغلي وظيفة معلم أول أ على الأقل وعلى رأس العمل.
ألا يكون المتقدم محروما من أعمال الامتحانات أو محالا للمحكمة التأديبية أو الجنائية أو تم مجازاته بالخصم في مخالفة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف والأمانة.
ألا يكون من المحالين للمعاش قبل ?? أغسطس ????.
ألا يكون له أقارب بالصف الثالث الإعدادي حتى الدرجة الرابعة على مستوى المحافظة.
امتحانات الشهادة الاعدادية 2022 االترم الثاني
وقالت مديريات التربية والتعليم، أن الأوراق المطلوبة للتقديم للمشاركة في أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 “الترم الثاني” كرؤساء لجان ومراقبين أوائل ومراقبين كنترول تتمثل في:

صحيفة حالة إلكترونية حديثة موضحا بها الجزاءات من عدمه
صورة البطاقة الشخصية ومدون عليها رقم التليفون
طلب الترشح للوظيفة
وأضافت مديريات التربية والتعليم ، أنه يمكن لمن يهمه الامر تقديم طلبات الترشح لأعمال امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 “الترم الثاني” في الإدارة التعليمية التابع لها المرشح خلال أسبوع من تاريخ الإعلان.

وأشارت مديريات التربية والتعليم إلي أنه في حال عدم ترشح أي من مديري المدارس أو الوكلاء إلى اللجان يحق للجنة الإدارة توزيعهم على أي عمل داخل اللجنة طبقا لوظيفته على الكادر.

وكانت أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في الخريطة الزمنية الرسمية للعام الدراسي 2021 / 2022 المعتمدة رسميا من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم قبل انطلاق العام الدراسي الحالي، أنه من المقرر أن تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 “الترم الثاني” من يوم 7 مايو 2022.

المصدر: elbalad

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