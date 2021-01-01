المستندات المطلوبة لتقديم الطلاب العائدين من أوكرانيا بالجامعات الخاصة والأهلية



الطلاب العائدين من أوكرانيا الطلاب العائدين من أوكرانيا



قال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، إن وزارتي الهجرة والتعليم العالي والبحث العلمي، استقبلت أوراق الطلاب العائدين من أوكرانيا من الراغبين في استكمال الدراسة في مصر، وفق الضوابط التي أقرها مجلس الوزراء، في اليوم الأول لها اليوم حيث يستمر التقديم لأسبوعين.



وأضاف "المصدر" أن ضمن الضوابط والشروط أنه سيتم الإعلان عن الأماكن الشاغرة بالجامعات الخاصة والأهلية وذلك وفقا للسعة الاستيعابية لكل جامعة، بحيث يتم إجراء اختبار للطالب في المُقررات التي درسها من خلال اختبار مركزي يجري لطلاب الطب البشري والصيدلة بكليتي الطب والصيدلة بجامعة القاهرة، ولطلاب طب الأسنان والهندسة بكليتي طب الأسنان والهندسة بجامعة عين شمس، لتحديد المستوى الدراسي للطالب، أما عن التخصصات العلمية الأخرى فيتم اختبار الطالب بالجامعة التي يختار الطالب الالتحاق بها.



وأشار إلى أنه يتقدم الطالب إلى الجامعة التي يرغب في التحويل إليها مباشرة، على أن يُقدم ما يُثبت صحة أنه مقيد بجامعة أوكرانية في العام الجامعي 2021/2022، وشهادة بالمقررات التي درسها ومُحتواها العلمي لعمل مقاصة علمية للطالب لتحديد المستوى الدراسي، كما يتقدم بشهادة تحديد نتائج اختبار تحديد المستوى الدراسي من جامعة القاهرة أو جامعة عين شمس وفقا للتخصص العلمي، وفي حالة تعذر تقديم شهادة المقررات خلال فترة ثلاثة شهور، يصبح قرار التحويل منعدما.

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وأوضح إنه يوجد ما يقرب من 20 ألف مقعد شاغر في الكليات المختلفة بالجامعات الخاصة وذلك للكليات العلمية أو الأدبية وإثبات الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا التحاقهم بإحدى الجامعات في أوكرانيا هو أحد الشروط التي لابد أن تكون متوفرة حتى يتم السماح لهم بالالتحاق بالجامعات المصرية.