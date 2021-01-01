ماهي أسباب التهابات المسالك البولية

التهابات المسالك البولية شائعة للغاية تحدث عندما تدخل البكتيريا إلى مجرى البول وتنتقل إلى المثانة والكلى، ونظرًا لوجود كمية معينة من البكتيريا دائمًا حول الأعضاء التناسلية والمستقيم، يمكن لهذه البكتيريا أن تدخل بسهولة في مجرى البول خاصة عند النساء حيث يكون مجرى البول أقرب بكثير إلى المستقيم، ويمكن أن تؤثر التهابات المسالك البولية على كلا الجنسين إن معرفة العوامل الأكثر شيوعًا التي يمكن أن تؤدي إلى هذه العدوى مفيد للغاية للابتعاد عنها، في هذا التقرير نتعرف على أكثر العوامل شيوعًا التي يمكن أن تؤدي إلى التهابات المسالك البولية، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".
أسباب التهابات المسالك البولية الأكثر شيوعا
المضاعفات المعدية المعوية
من المحتمل أيضًا أن يتسبب الإسهال والإمساك في التسبب في عدوى المسالك البولية للأشخاص الذين يعانون من الإسهال لديهم مخاطر متزايدة للإصابة بالبكتيريا حول الأعضاء التناسلية ويجد الأشخاص المصابون بالإمساك صعوبة في إفراغ المثانة مما يسهل تكاثر البكتيريا، وإذا كنت تواجه مشكلات مزمنة في الجهاز الهضمي، فعليك استشارة الطبيب على الفور.
مرض السكري
يمكن أن تؤدي المستويات غير المنضبطة من مرض السكري إلى توقف تدفق الدم إلى أعصاب المثانة مما يجعل من الصعب على المثانة الانقباض وإفراغها تمامًا كما يؤدي انخفاض المناعة لدى الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري إلى تكاثر البكتيريا في المثانة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!