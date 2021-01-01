ماهي أسباب التهابات المسالك البولية



التهابات المسالك البولية التهابات المسالك البولية



التهابات المسالك البولية شائعة للغاية تحدث عندما تدخل البكتيريا إلى مجرى البول وتنتقل إلى المثانة والكلى، ونظرًا لوجود كمية معينة من البكتيريا دائمًا حول الأعضاء التناسلية والمستقيم، يمكن لهذه البكتيريا أن تدخل بسهولة في مجرى البول خاصة عند النساء حيث يكون مجرى البول أقرب بكثير إلى المستقيم، ويمكن أن تؤثر التهابات المسالك البولية على كلا الجنسين إن معرفة العوامل الأكثر شيوعًا التي يمكن أن تؤدي إلى هذه العدوى مفيد للغاية للابتعاد عنها، في هذا التقرير نتعرف على أكثر العوامل شيوعًا التي يمكن أن تؤدي إلى التهابات المسالك البولية، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".



أسباب التهابات المسالك البولية الأكثر شيوعا

المضاعفات المعدية المعوية

من المحتمل أيضًا أن يتسبب الإسهال والإمساك في التسبب في عدوى المسالك البولية للأشخاص الذين يعانون من الإسهال لديهم مخاطر متزايدة للإصابة بالبكتيريا حول الأعضاء التناسلية ويجد الأشخاص المصابون بالإمساك صعوبة في إفراغ المثانة مما يسهل تكاثر البكتيريا، وإذا كنت تواجه مشكلات مزمنة في الجهاز الهضمي، فعليك استشارة الطبيب على الفور.



مرض السكري

يمكن أن تؤدي المستويات غير المنضبطة من مرض السكري إلى توقف تدفق الدم إلى أعصاب المثانة مما يجعل من الصعب على المثانة الانقباض وإفراغها تمامًا كما يؤدي انخفاض المناعة لدى الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري إلى تكاثر البكتيريا في المثانة.

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في مرضى السكري ، ينسكب الجلوكوز في البول وهو المسؤول عن خلق بيئة مناسبة لانتشار البكتيريا يعد الحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة أفضل طريقة لتجنب التهابات المسالك البولية.الجفافمن أهم الأسباب الشائعة التي تؤدي إلى التهابات المسالك البولية عدم شرب كمية كافية من الماء مما يعيق الذهاب إلى المرحاض بانتظام يساعد التبول المنتظم الجسم على التخلص من البكتيريا التي يمكن أن تكون موجودة في المثانة ويمكن أن تسبب العدوى لاحقًا.غطاء عنق الرحم لمنع الحملليست كل طرق تحديد النسل تزيد خطر الإصابة بعدوى المسالك البولية، ولكن القليل منها مثل غطاء عنق الرحم لمنع الحمل يمكن أن يكون مسهلًا قويًا للغاية لعدوى المسالك البولية لأنها تؤدي إلى ضغط مجرى البول ويمكن أن تعيق مرور البول بشكل صحيح.