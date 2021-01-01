انخفاض بالحرارة غدا وأمطار بالسواحل

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انخفاض بالحرارة غدا


تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء، انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى و الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للبرودة على شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وأمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى، ونشاط رياح على أغلب أنحاء الجمهورية.

المصدر: youm7

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