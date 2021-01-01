بيراميدز يعلن غياب رمضان صبحي أسبوعين بسبب الإصابة

كشف بيراميدز عن إصابة جناحه رمضان صبحي بتجمع دموي حول عظام الركبة اليمنى، يغيبه أسبوعين عن الملاعب.
وقال بيان صادر عن النادي: "خضع رمضان صبحي نجم نادي بيراميدز لأشعة وفحوصات طبية اليوم، بعد عودته من تونس برفقة بعثة بيراميدز، من أجل الاطمئنان على الإصابة التي تعرض لها في مباراة الصفاقسي التونسي بملعب رادس وخرج على إثرها من الشوط الأول".
وأكمل "أوضح مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي لنادي بيراميدز، أن أشعة الرنين المغناطيسي التي خضع لها رمضان صبحي أثبتت إصابته بتجمع دموي بالعظام حول الركبة اليمنى، ما كان سببا في خروجه من المباراة".
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