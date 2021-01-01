تفاصيل صورة للتلسكوب هابل تظهر انفجارات حيوية لنجم شاب ..

تُظهر صورة هذا الأسبوع من تلسكوب هابل الفضائي النفاثات الدرامية والحيوية التي يطلقها نجم شاب، وتشكل بنية ضعيفة تسمى جسم هيربيغ-هارو.
وتُظهر الصورة الجسم HH34 الذي يقع على بعد 1250 سنة ضوئية في سديم الجبار Orion Nebula، وسديم الجبار (Orion Nebula) هو موقع لتكوين النجوم النشط ولأنه ساطع بدرجة كافية حتى يمكن رؤيته بالعين المجردة، فغالبًا ما تتم دراسته للتعرف على تكوين النجوم، وفقا لتقرير digitaltrend.
ويتشكل جسم Herbig-Haro عندما يقذف نجم شاب وحيوي بشكل خاص جزيئات من الغاز المتأين فى نفاثات ملحمية، وتنطلق هذه النفاثات عادةً من جوانب متقابلة للنجم لتضيء غازًا وغبارًا من حولها يتوهج بألوان جميلة، وهذه النفاثات قوية للغاية بحيث يمكنها السفر مئات الأميال في الثانية، مما يعني أنها تنتشر إلى ما بعد النجم وتشكل هذه الأشكال الطويلة الرفيعة التي يمكن رؤيتها من مسافات بعيدة.
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