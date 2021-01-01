تفاصيل : بناء أول حمولة تجريبية لإنتاج الأكسجين على القمر

أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) أنها اختارت فريقًا لإنتاج الأكسجين على القمر، وسيقوم الفريق بقيادة الشركة المصنعة للفضاء Thales Alenia Space، بتصميم وبناء حمولة لتوليد الأكسجين من تربة القمر، وفقت لتقرير digitaltrend.
ونظرًا لعدم وجود غلاف جوى للقمر سيحتاج المستكشفون فى المستقبل إلى إحضار كل ما يحتاجون إليه للبقاء معهم، ولكن حمل الأكسجين إلى الفضاء باستخدام الصواريخ غير فعال لذا سيكون من الأفضل لرواد الفضاء إيجاد طرق لصنع ما يحتاجون إليه فى الأماكن التى يستكشفونها، ويُطلق على هذا المبدأ استخدام الموارد فى الموقع (ISRU) وهو فكرة أساسية للمهام المستقبلية إلى القمر والمريخ .
وسيتم تصميم حمولة القمر لتكوين ما بين 50 و 100 جرام من الأكسجين من المادة المتربة التى تغطى القمر، والتى تسمى الثرى والهدف هو استخراج 70? من الأكسجين المتاح فى العينة خلال فترة 10 أيام، وهذا الحد الزمنى هو لأنه سيحتاج إلى العمل ضمن نافذة الطاقة الشمسية المتاحة فى يوم قمرى والذى يستغرق حوالى أسبوعين.
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