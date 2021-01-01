Instagram Live سيمكنهم الآن تعيين مشرفين لعمليات البث الخاصة بهم

تحاول منصة انستجرام معالجة مشكلة التعليقات البغيضة التي تظهر أثناء البث المباشر باستخدام أحدث ميزاتها، والآن، يمكن للمستخدمين المباشرين تعيين شخص ما ليكون مشرفًا على عمليات البث الخاصة بهم.
ويمكن للمنسقين الإبلاغ عن التعليقات وإيقاف تشغيل التعليقات من مستخدم معين وحظر المشاهدين المزعجين من البث، وفقًا لتقارير Engadget.
كما يمكن لمنشئي المحتوى إضافة وسيط من خلال النقر على أيقونة القائمة في شريط التعليقات، ويمكنهم البحث عن شخص معين أو اختيار مستخدم من قائمة اقترحها Instagram.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!