Instagram Live سيمكنهم الآن تعيين مشرفين لعمليات البث الخاصة بهم



Instagram Live Instagram Live

تحاول منصة انستجرام معالجة مشكلة التعليقات البغيضة التي تظهر أثناء البث المباشر باستخدام أحدث ميزاتها، والآن، يمكن للمستخدمين المباشرين تعيين شخص ما ليكون مشرفًا على عمليات البث الخاصة بهم.



ويمكن للمنسقين الإبلاغ عن التعليقات وإيقاف تشغيل التعليقات من مستخدم معين وحظر المشاهدين المزعجين من البث، وفقًا لتقارير Engadget.



كما يمكن لمنشئي المحتوى إضافة وسيط من خلال النقر على أيقونة القائمة في شريط التعليقات، ويمكنهم البحث عن شخص معين أو اختيار مستخدم من قائمة اقترحها Instagram.

قد يعجبك أيضا...

وقال التقرير إن Instagram يطرح الميزة لمساعدة المذيعين على التركيز على الانخراط في مناقشات إيجابية بدلاً من قضاء الوقت في معالجة التفاعلات غير المرغوب فيها.في هذه الأثناء، بعد وقت قصير من إسقاط دعم تطبيق IGTV ، أزال Instagram مؤخرًا Boomerang المستقل وكذلك تطبيقات Hyperlapse من متجر تطبيقات Apple و Google Play، حيث أطلق Instagram Boomerang مرة أخرى في عام 2014 وسمح للمستخدمين بإنشاء مقاطع فيديو صغيرة من سلسلة من 10 لقطات.