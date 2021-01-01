مواصفات و سعر الهاتف Honor X8 مع المميزات والعيوب



Honor X8 Honor X8

بعد الكثير من، الشائعات والتسريبات، أعلنت الآن، شركة هونور، عن أحدث، هواتفها الذكية، من الفئة تحت مسمى، Honor X8، وبمواصفات جيدة للغاية، تتمثل في، معالج قوي، من ميديا تيك، وشاشة بمعدل تحديث عالٍ، وكاميرات خلفية ممتازة، بمستشعر رئيسي، دقته 64 ميجا بكسل، بالإضافة إلى، شحن سريع، بقوة 22.5 واط، ومواصفات أخرى جيدة، مع وجود، بعض العيوب، بما في ذلك، عدم وجود، فتحة ذاكرة خارجية، وسعة البطارية الصغيرة، والإصدار القديم، من نظام التشغيل، ومع ذلك، دعونا نستعرض، سعر ومواصفات الهاتف Honor X8، مع المميزات، والعيوب، خلال السطور القادمة.



مواصفات هونور إكس 8

موعد الإعلان والإطلاق: تم الإعلان عن، هذا الهاتف، يوم 8 مارس، وسيتم إطلاقه، بشكل رسمي، في دول، الشرق الأوسط، وإفريقيا، وأوروبا، قبل نهاية شهر مارس.



الشبكة: Honor X8، يدعم شبكات اتصال، الجيل الثاني 2G، والجيل الثالث 3G، والجيل الرابع 4G، واتصال Wi-Fi 5 (ac)، ويدعم أيضا، تركيب شريحتي اتصال، Nano-SIM.

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سعر الهاتف Honor X8أبعاد الهاتف: يتوفر هاتف هونور إكس 8، بأبعاد، الارتفاع 163.4 ملم، × العرض 74.7 ملم، وبسمك نحيف جدا، يبلغ 7.5 ملم، وبوزن خفيف للغاية، لا يتخطى، 178 جراما.الشاشة: تم تصميم، هذا الهاتف، حول شاشة مثقوبة، من نوع، IPS LCD، بحجم 6.7 بوصة، وبجودة FHD+، وبدقة 2388×1080 بكسل، وتدعم معدل تحديث، يبلغ 90 هرتز، وسطوع يبلغ 450 شمعة، في البوصة.الكاميرا الأمامية: تأتي الكاميرا الأمامية، للهاتف Honor X8، بدقة 16 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.5، وتدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية.الكاميرات الخلفية: يحتوي هذا الهاتف، على 4 كاميرات خلفية، الكاميرا الرئيسية، تأتي بدقة، 64 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، والكاميرا فائقة الاتساع، تأتي بدقة، 5 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، والكاميرا الماكرو، تأتي بدقة، 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، والكاميرا الرابعة، هي المسؤولة عن، استشعار معلومات العمق، وتأتي بدقة، 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، علما بأن، جودة تصوير الفيديوهات، من خلال الكاميرات الخلفية، هي نفس، جودة الكاميرا الأمامية، التي تبلغ 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، وبخاصية panorama، وHDR.المعالج: يتوفر هذا الهاتف، بالمعالج Qualcomm Snapdragon 680 4G، الذي تم تصنيعه، بالاعتماد على، تكنولوجيا 6 نانومتر، والذي يتكون من، 4 أنوية Kryo 265 Gold، بسرعة 2.4 جيجا هرتز، و4 أنوية Kryo 265 Silver، بسرعة 1.9 جيجا هرتز، كما أن، الهاتف Honor X8، يتوفر كذلك، بمعالج رسوميات، من فئة، Adreno 610.البطارية: بطارية الهاتف، هونور إكس 8، غير قابلة للإزالة، وتأتي بسعة، 4000 ملي أمبير، وتدعم الشحن السريع، بقوة 22.5 واط، ويتم شحنها، من خلال منفذ، USB Type?C 2.0.الذاكرة: الذاكرة الداخلية، الخاصة بهذا الهاتف، تأتي بسعة، 128 جيجا بايت، والذاكرة العشوائية، تأتي بسعة، 6 جيجا رام.نظام التشغيل: الهاتف هونور إكس 8، يعمل بنظام التشغيل، Android 11، وبواجهة المستخدم، Magic UI 4.2، ولا يدعم، خدمات Google Play Services.مميزات هاتف Honor X8معالج التشغيل، يعتبر من أقوى، المعالجات التي، تدعم 4G، ويعد بأداء، ممتاز للغاية، في تشغيل الألعاب، وإجراء المهام الثقيلة.شاشة جيدة، من جميع النواحي، حيث تأتي، بتصميم جديد، وبجودة عالية، ومعدل تحديث، 90 هرتز، مما يجعلها مميزة، في هذه الفئة السعرية.شحن سريع قوي، قادر على، شحن 100%، من سعة البطارية، في أقل من، 65 دقيقة.دقة الكاميرات الخلفية قوية، وتدعم العديد، من خصائص التصوير الرائعة، ولكن جودة تصوير الفيديوهات، أضعف من المتوقع.الكاميرا السيلفي، تصل بدقة عالية، وتدعم تصوير فيديو، بجودة FHD+، وهذه تعتبر جيدة، في هذه الفئة السعرية.يحتوي على، مستشعر لبصمات الأصابع، مدمج في زر الباور، على الجانب، ويحتوي أيضا، على مستشعر القرب الافتراضي، بالإضافة إلى أنه، يدعم مستشعر التسارع، والتقارب، والبوصلة.يدعم مكبرات الصوت، ومنفذ سماعات الأذن 3.5 ملم.وزنه خفيف للغاية، مما يسهل، حمله واستخدامه، بيد واحدة.عيوب الجواليعمل بإصدار قديم، من نظام التشغيل، وواجهة المستخدم، كما أنه، لا يدعم، خدمات جوجل بلاي.سعة البطارية، ليست مناسبة، مع هاتف مثل هذا، وكنا نطمح أن، تأتي بسعة، 4500، أو 5000 ملي أمبير، بدلا من، 4000 ملي أمبير فقط.الذاكرة الداخلية، تأتي بسعة، 128 جيجا بايت فقط، ولا يدعم، تركيب كارت ميموري، لزيادة المساحة التخزينية.لا يدعم، الراديو FM، وأيضا لا يدعم، خاصية NFC.يصل بإصدار قديم، من Wi-Fi 5 ac، وإصدار قديم، من Bluetooth 5.0.سعر الهاتف Honor X8لم تكشف، شركة Honor، عن سعر الهاتف Honor X8، وسنقوم بتحديث المقال، فور الكشف عنه.