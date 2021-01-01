آبل لا نيه لانتاج إصدار iMac جديد حاليًا بقياس 27 إنشًا



iMac iMac

أوقفت شركة آبل جهاز iMac بقياس 27 إنشًا عندما أطلقت Mac Studio و 5K Studio Display. وبينما أخبرت الشركة الصحافة أن جهاز iMac بقياس 27 إنشًا قد اختفى. فقد كانت الشائعات تشير إلى أن الشركة لديها iMac Pro جديد قيد التطوير.



ولكن قد لا يكون هذا هو الحال. ووفقًا لتقرير جديد صادر عن موقع 9to5mac، فإن الشركة لا تخطط حاليًا لإصدار جهاز iMac متعدد الإمكانات أكبر من 24 إنشًا في المستقبل القريب.



وفي حال كان التقرير صحيحًا، فإن هذا يعني أننا لن نرى نموذجًا بقياس 27 إنشًا مدعومًا بمعالج M1 – لا يزال iMac الذي تم إيقافه مؤخرًا يستخدم رقاقات إنتل – في أي وقت قريب.

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ويقال إن آبل ليس لديها خطط لجهاز iMac أكبر مزود بمعالج M1 Pro أو M1 Max أو M1 Ultra أيضًا. كما من المحتمل أيضًا ألا نشاهد جهاز iMac مع أجهزة ماك بوك التي تعمل بمعالج M2 والتي من المتوقع أن تطلقها الشركة في وقت لاحق من هذا العام.ويوضح الموقع أنه حصل على المعلومات من نفس المصدر الذي أخبره عن Mac Studio Pro و Studio Display قبل الكشف عنها.ويمثل iMac بقياس 24 إنشًا مع معالج M1 الذي تم إصداره في العام الماضي في الوقت الحالي جهاز iMac الوحيد الذي يمكنك الحصول عليه مباشرة من موقع الشركة الإلكتروني.وتطور عملاقة التكنولوجيا جهاز حاسب جديد بقياس 24 إنشًا من المقرر طرحه في وقت ما في عام 2023. ولكن من المحتمل أن يظل هذا الجهاز واحدًا من خيارات الشركة ذات الأسعار المعقولة نسبيًا.كما لن يأتي هذا الجهاز مع رقاقاتها الرائدة، وذلك على غرار MacBook Air و MacBook Pro بقياس 13 إنشًا.آبل لا تخطط لإصدار iMac بشاشة أكبرقد تتغير خطط آبل، كما أن هذا لا يعني أن الشركة لم تفكر سابقًا في تقديم إصدارات مختلفة من iMac.وتشير المصادر في الوقت الحالي إلى أنها تركز على الترويج لـ Mac Studio و Mac Pro القادم لمستخدميها المحترفين.وقد تطرح الشركة أجهزة ماك جديدة بمعالجاتها في شهر يونيو مع طرحها للمزيد من أجهزة ماك بحلول نهاية العام. وذلك وفقًا لتقرير من وكالة بلومبرج صادر في الشهر الماضي.