سعر و مواصفات لابتوب Acer Chromebook 317



Acer Chromebook 317 Acer Chromebook 317

شهدت أجهزة Chromebook تنوعًا كبيرًا على مدار السنوات الماضية؛ حيث انتقلت أجهزة اللابتوب هذه من الأجهزة الفرعية إلى أساسية. وهناك شيء واحد لم يتغير كثيرًا وهو الحجم، فالشاشة الكبيرة تجعل القيام بعدة مهام في غاية السهولة.



خلال السطور التالية سنتعرف على مواصفات لابتوب Acer Chromebook 317.



– مواصفات لابتوب Acer Chromebook 317:

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– الشاشةتم إطلاق لابتوب Acer Chromebook 317 بشاشة تعمل باللمس مقاس 17.3 بوصة. يمكنك من خلال هذه الشاشة الكبيرة دفق فيديو YouTube في الزاوية أثناء العمل على عرض تقديمي ومراقبة البريد الإلكتروني أو الدردشة.– الأداءويعمل لابتوب Acer Chromebook 317 بمعالج Intel Pentium الأسرع.– التخزينويأتي لابتوب Acer Chromebook 317 بذاكرة الوصول العشوائي (RAM) مرتين. وفي حالة إذا كنت تعتقد أنك ستنزل الكثير من التطبيقات أو تحتفظ بملفاتك وصورك ومقاطع الفيديو الخاصة بك على Chromebook، فإن سعة تخزين فلاش eMMC التي تبلغ 64 جيجا بايت ستمتلئ بسرعة (وهي أبطأ من محرك الأقراص ذي الحالة الصلبة). لكن توجد فتحة لبطاقة microSD لتوسيع التخزين، وهناك دائمًا مساحة تخزين سحابية.– البطاريةويتميز لابتوب Acer Chromebook 317 ببطارية يصل عمرها إلى 10 ساعات. تمكنك هذه البطارية من العمل طوال اليوم وإجراء محادثة فيديو مع العائلة أو اللعب أو بث فيلم.– المنافذإنه لأمر مخيب للآمال بعض الشيء أنه لا يوجد مخرج HDMI لجعل 317 أقل تعقيدًا للاتصال بشاشة خارجية. لكن مع منفذي USB-C (أحدهما على كل جانب) يمكنك دائمًا توصيل لوحة وصل للتعامل مع جميع احتياجاتك عندما تريد استخدامه في الواقع مثل سطح المكتب أكثر من اللابتوب.– مزايا أخريويحتوي لابتوب Acer Chromebook 317 أيضًاعلى كاميرا ويب بدقة 1080 بيكسل، و لوحة مفاتيح بإضاءة خلفية، واتصال Wi-Fi 6.– السعرتكلفة لابتوب Acer Chromebook 317 تبلغ 500 دولار.