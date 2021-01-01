هاتف بتصميم غريب من سامسونج قابل للطي والتمديد

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ذكر موقع " LetsGoDigital"، أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية تعتزم زيادة محفظتها من الهواتف القابلة للطي بهاتف ذكي كبير يسمى Galaxy Z Flip & Slide.



وتدرس شركة سامسونج إمكانيات تطوير هاتف قابل للسحب بشاشة شفافة، حيث كشفت براءة اختراع جديدة للشركة عن تصميم مبتكر لهاتف بشاشة شفافة قابلة للطي والتمديد، وذلك حسبما ذكر موقع "gizchina".



سامسونج تطور هاتف قابل للطي بشاشة شفافة

وفي يوليو عام 2021، قدمت شركة سامسونج براءة اختراع إلى المكتب العالمي للملكية الفكرية WIPO ، تعرض مفهوم غير عادي لـ جهاز إلكتروني قابل للانزلاق عن طريق استخدام شاشة مرنة شفافة.

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وتصف الوثائق الشاملة التي قدمتها سامسونج، هاتفا ذكيا من سلسلة Galaxy ستكون شاشته قابلة للتمديد في العرض، مما سيتيح للهاتف القابل للطي تكبير منطقة العرض في ثانية واحدة، وهو مثالي لأولئك الأشخاص الذين يفضلون استخدام شاشة كبيرة.ويوضح طلب براءة الاختراع مفهوم سامسونج التالي والذي تمتد شاشته المرنة من الجانب الأيمن إلى الجزء الخلفي من الجهاز، لذلك فهو هاتف ذو وجهين، إذ أن المفهوم الجديد سيقدم ميزة خاصة تسمح بفصل جزء من الشاشة عن الغلاف الموجود في الخلف.وبحسب موقع " LetsGoDigital"، يمكن للمستخدمين تدوير علبة الشاشة لجعلها قائمة، مما يؤدي إلى إنشاء جعل الهاتف يحصل على شكل مماثل للكمبيوتر المحمول، لمزيد من التنوع في استخدام الشاشات القابلة للطي.وبهذه الطريقة، يمكنك استخدام تطبيقات متعددة جنبا إلى جنب دون أي مشاكل، وتوضح براءة الاختراع أن سامسونج تخطط لمنح الهاتف المبتكر ألواح عرض شفافة، تعتمد درجة الشفافية على الاستخدام، من شفاف كليا إلى شبه شفاف جزئيا، تدعم العمل مع القلم الذكي.وبمجرد أن يرغب المستخدم في التقاط صورة، ستصبح الشاشة شفافة وستظهر الكاميرا من خلالها جيدا، وسيتمكن المستخدم من تحديد نوع مرشح، مثل مرشح الأشعة فوق البنفسجية، ومرشح L محايد، ومرشح استقطاب، ومرشح عرضي.وتظهر براءة الاختراع، أن هاتف سامسونج Galaxy Z Slide سيأتي مزودا بكاميرات متعددة، يتكون نظام الكاميرا الخلفية من عدة أجهزة استشعار موجودة أسفل الشاشة، وبالإضافة إلى ذلك، تتوفر كاميرا أمامية تحت الشاشة لالتقاط صور سيلفي وإجراء مكالمات فيديو، علاوة على ذلك، يمكن للمستخدمين الاستفادة من الكاميرا الدوارة التي يمكن أن تتحرك للأمام وللخلف لالتقاط صور سيلفي.