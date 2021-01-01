واتساب توضح أن الدردشات مشفرة من طرف لآخر

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يختبر تطبيق واتساب WhatsApp، تغييرا جديدا سيظهر لمستخدميه على أجهزة آيفون، والذي سيوفر للأشخاص علامة مرئية تؤكد أن محادثاتهم مشفرة من طرف إلى طرف.



وبحسب ما ذكره موقع "imore"، طرح واتساب تحديثًا جديدًا للاختبار التجريبي يحمل رقم الإصدار 22.6.0.74، والذي يجلب تغيير جديد بسيط ولكنه مصمم لتذكير المستخدمين بأنه لا يمكن لأي شخص الإطلاع على محادثاتهم، بما في ذلك شركة واتساب نفسها.



مؤشرات واتساب توضح أن الدردشات مشفرة من طرف إلى طرف

وأكد الموقع المتخصص في تتبع أخبار واتساب WABetaInfo، على أن خدمة الدردشة الاجتماعية تخطط مؤشرات شاملة لـ خاصية التشفير من طرف إلى طرف عبر وضع رسالة معلومات أسفل الدردشات من خلال تحديث مستقبلي للإصدار التجريبي من الخدمة على هواتف آيفو وأجهزة سطح المكتب WhatsApp Desktop.

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وقال موقع الويب المستقل في عرض الأخبار والتحديثات الخاصة بتطبيق واتساب، إنه لا يوجد جدول زمني لموعد ظهور هذا التغيير على الأشخاص الذين يستخدمون إصدار أندرويد، وأشار إلى أن التغيير بسيط لدرجة أنه لن يغير الطريقة التي يستخدم بها معظم الأشخاص التطبيق.وأوضح WABetaInfo، أن التغيير الجديد هو بمثابة تذكير لطمآنة المستخدمين المتخوفين من أن حكومتهم قد تراقب محادثاتهم، وأن الدردشات خاصة وآمنة ما يعني أنه لا يمكن لأي طرف ثالث، بما في ذلك WhatsApp، الوصول إليها.ويشار إلى أن واتساب يعمل منذ أشهر على تطوير ميزة ثانوية لإبلاغ المستخدمين بأن تحديثات الحالة والمكالمات الخاصة بهم مشفرة من طرف إلى طرف، لذلك لا يمكن لأحد قراءتها أو الاستماع إليها، ولا حتى WhatsApp أو الشركة الأم المالكة للخدمة ميتا Meta.وسسيضيف واتساب مؤشرات جديدة في قسم الحالة والمكالمات، تقول إن تحديثات الحالة والمكالمات الشخصية والجماعية ستكون دائما محمية ومشفرة من طرف إلى طرف.