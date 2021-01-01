واتساب توضح أن الدردشات مشفرة من طرف لآخر

يختبر تطبيق واتساب WhatsApp، تغييرا جديدا سيظهر لمستخدميه على أجهزة آيفون، والذي سيوفر للأشخاص علامة مرئية تؤكد أن محادثاتهم مشفرة من طرف إلى طرف.
وبحسب ما ذكره موقع "imore"، طرح واتساب تحديثًا جديدًا للاختبار التجريبي يحمل رقم الإصدار 22.6.0.74، والذي يجلب تغيير جديد بسيط ولكنه مصمم لتذكير المستخدمين بأنه لا يمكن لأي شخص الإطلاع على محادثاتهم، بما في ذلك شركة واتساب نفسها.
مؤشرات واتساب توضح أن الدردشات مشفرة من طرف إلى طرف
وأكد الموقع المتخصص في تتبع أخبار واتساب WABetaInfo، على أن خدمة الدردشة الاجتماعية تخطط مؤشرات شاملة لـ خاصية التشفير من طرف إلى طرف عبر وضع رسالة معلومات أسفل الدردشات من خلال تحديث مستقبلي للإصدار التجريبي من الخدمة على هواتف آيفو وأجهزة سطح المكتب WhatsApp Desktop.
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