جربها طريقة تحويل محرك بحث جوجل من اللون الأبيض إلى الأسود..

آخر الأخبارأخبار الكمبيوتر والإنترنت › جربها طريقة تحويل محرك بحث جوجل من اللون الأبيض إلى الأسود..

صورة الخبر: جوجل
جوجل

إذا تحول صفحة جوجل Google الرئيسية على جهازك من اللون الأبيض إلى اللون الأسود فجأة فأنت بالتأكيد لست وحدك، حيث لاحظ الكثير من المستخدمين تغيير الخلفية الخاصة بصفحة عملاق البحث على الويب مؤخرا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "thesun" البريطانية، تتطور خدمات شركة جوجل باستمرار منذ بداية الإنترنت، وفي الوقت الحالي قامت عملاقة التقنية الأمريكية بتغيير طريقة عرض صفحة الويب الخاصة بها والتي تعتمد منذ إنشائها على استخدم بالنص الأسود على خلفية بيضاء.

ولكن أمست طريقة العرض القديمة ليست مثالية للعمل مع مع الهواتف الذكية وشاشات الكمبيوتر الحديثة، فالضوء الساطع من خلفية الصفحات البيضاء يمكن أن يسبب العديد من المشكلات لعيون المستخدمين أثناء استخدامها ليلا أو في ظروف إضاءة منخفضة.

ونظرا لأن الملايين من المستخدمين حول العالم يعتمدون على استخدام خدمات الويب، قررت شركة جوجل تقديم خاصية الوضع الداكن dark mode، كميزة أساسية لخدماتها الأكثر شيوعا.

كيفية تفعيل الوضع الداكن على محرك بحث جوجل
أولا: انقر على الثلاث نقاط الموجودة أعلى يمين الصفحة الرئيسية لمحرك بحث جوجل.

ثانيا: من القائمة المنسدلة التي تضم مجموعة من الأوامر، انقر على خيار الإعدادات Settings.

ثالثا: سترى صفحة جديدة انقر على خيار المظهر أو Appearance.
رابعا: من الخيارات التي ستظهر أمامك، قم بتحديد خيار الوضع الداكن Dark Mode، لتنشيط ميزة الوضع الليلي، وسوف يتم تفعيل الميزة على الفور وتغيير لون صفحة جوجل من الأبيض الساطع إلى اللون الرمادى الغامق.

المصدر: صدى البلد

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على جربها طريقة تحويل محرك بحث جوجل من اللون الأبيض إلى الأسود..

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
93815

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager