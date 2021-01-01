جربها طريقة تحويل محرك بحث جوجل من اللون الأبيض إلى الأسود..

إذا تحول صفحة جوجل Google الرئيسية على جهازك من اللون الأبيض إلى اللون الأسود فجأة فأنت بالتأكيد لست وحدك، حيث لاحظ الكثير من المستخدمين تغيير الخلفية الخاصة بصفحة عملاق البحث على الويب مؤخرا.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "thesun" البريطانية، تتطور خدمات شركة جوجل باستمرار منذ بداية الإنترنت، وفي الوقت الحالي قامت عملاقة التقنية الأمريكية بتغيير طريقة عرض صفحة الويب الخاصة بها والتي تعتمد منذ إنشائها على استخدم بالنص الأسود على خلفية بيضاء.
ولكن أمست طريقة العرض القديمة ليست مثالية للعمل مع مع الهواتف الذكية وشاشات الكمبيوتر الحديثة، فالضوء الساطع من خلفية الصفحات البيضاء يمكن أن يسبب العديد من المشكلات لعيون المستخدمين أثناء استخدامها ليلا أو في ظروف إضاءة منخفضة.
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