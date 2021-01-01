الكشف عن سعر ومواصفات هاتف سامسونج Galaxy M53 5G..قبل إطلاقه بشكل رسمي.



Galaxy M53 5G Galaxy M53 5G

تتحضر شركة سامسونج Samsung، للإعلان عن سلسلة هواتف Galaxy A الجديدة، والتي تمتاز بدعم تقنية الجيل الخامس 5G بسعر مقبول.



وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina" التقني، كشفت التقارير الأخيرة أن عملاقة التقنية الكورية الجنوبية قد تكشف النقاب عن هاتفي Galaxy A53 5G و Galaxy A33 5G في حدث الإطلاق القادم، والذي من المقرر أن تعقده سامسونج يوم 17 مارس الجاري.



وقبل الإعلان الرسمي عن إصدارات جلاكسي الجديدة، كشفت التسريبات تفاصيل هاتف آخر من المتوقع أن تعلن عنه سامسونج قريبا تحت اسم Galaxy M53 5G، مع السعر المتوقع لهذا الإصدار.

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مواصفات هاتف Galaxy M53 5Gسيأتي هاتف Galaxy M53 5G بشاشة S-AMOLED بقياس 6.7 بوصة، وبجودة عرض Full HD+، تدعم معدل تحديث عال يبلغ 120 هرتز، ومن المتوقع أن تضم الشاشة ثقب للكاميرا الأمامية.وسيتم تشغيل هاتف سامسونج القادم Galaxy M53 5G بواسطة معالج ميدياتك Dimensity 900، والذي سيأتي مقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعتي 128 أو 256 جيجابايت.ولصور السيلفي، سيحتوي هاتف سامسونج Galaxy M53 5G، على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، وستحتوي اللوحة الخلفية للهاتف على وحدة رباعية الكاميرا الرئيسية ستأتي بدقة 108 ميجابكسل، وسوف تقترن بعدسة بدقة 8 ميجابيكسل فائقة الاتساع، وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، وعدسة مساعدة عمق بدقة 2 ميجابيكسل.وسيحزم هاتف سامسونج Galaxy M53 5G، على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 25 وات، ومن المرجح أن ينطلق الهاتف مقابل سعر ما بين 450 و 480 دولار للطراز الأساسي (أي ما يعادل 7500 جنيه مصري).