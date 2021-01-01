خفض إنتاج تويوتا في اليابان بسبب نقص التوريدات

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تويوتا

أعلنت شركة تويوتا أنها ستخفض الإنتاج في اليابان حتى نهاية شهر يونيو لتخفيف الضغط على موردي القطع الأساسية.

بعاني الموردون من نقص قطع الغيار الأساسية بما فيها أشباه الموصلات. وستخفض الشركة إنتاجها بنسبة 20% مقارنة بالمستويات المخطط لها سابقاً في شهر أبريل، وبنحو 10% في مايو، وبنحو 5% في يونيو. وتهدف الخطة إلى تخفيف العبء عن موردي تويوتا الذين اضطروا للتعامل مع تغييرات في خطط الإنتاج الخاصة بهم نتيجة لأسباب متنوعة.

قال أكيو تويودا، رئيس شركة تويوتا، في اجتماع أن الإمدادات سوف “تستنفد” ما لم يتم وضع خطة سليمة. في السابق خططت الشركة لإنتاج 11 مليون سيارة في عام 2022 طالما أن إمدادات الشرائح الإلكترونية ستظل ثابتة. ولكن مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية قد تؤدي لمشاكل جديدة في سلاسل الإمداد بما فيها نقص غاز النيون الأساسي لصناعة الشرائح الإلكترونية حيث كانت أوكرانيا تنتج 70% منه على مستوى العالم.

المصدر: سعودى شفت

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