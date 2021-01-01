مازدا 6 : تصميم توقعي من CX-60 الجديدة

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مازدا 6

تعمل مازدا على تطوير مجموعتها من السيارات بتغييرات جذرية، وسيأتي الجيل التالي من مازدا 6 بنظام دفع خلفي ومحركات جديدة وفخامة أكبر.

اقتباساً من تصميم شقيقتها CX-60 حصلت مازدا 6 موديل 2023 على واجهة أكثر جرأة وشبك جديد مع مداخل هواء رياضية. وبغض النظر عن التصميم القادم إلى مازدا 6 فإن السيارة ستأتي على قاعدة عجلات جديدة وستحمل محركات مماثلة لشقيقتها الـSUV بمنا فيها محرك بنزيز 3.0 لتر e-Skyactive X الهجين بنظام 48 فولت، ومحرك ديزل 3.3 لتر e-Skyactiv D الهجين مع نظام 48 فولت.

المصدر: سعودى شفت

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