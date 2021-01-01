بالفيديو : هل ستجتاز هوندا HR-V اختبار المناورة؟

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صورة الخبر: هوندا HR-V
هوندا HR-V

تميزت هوندا HR-V الجديدة بنستختها الأوروبية بتصميم عصري ومحركات هجينة. ورغم أنها ليست سيارة أداء عالي من أي نوع إلا أن اختبار المناورة يرحب بالجميع.

بحسب اختبار موقع Km77.com الإسباني الشهير فإن السيارة تؤدي أداءً جيداً، لا متميزاً، ولا سيئاً. لم تنتجح السيارة في تجاوز المسار على السرعة القياسية البالغة 77 كم/س دون صدم أي مخروط، ولكنها فعلت ذلك عند سرعة 74 كم/س والتي تعتبر “سرعة منخفضة، لكنها نتيجة جيدة لفئة سيارات الدفع الرباعي”. ومع ذلك فقد دفع الاختبار السيارة لسرعة 81 كم/س حيث كان من الصعب بالطبع تجاوز المسار دون صدم المخاريط، ولكنه أظهر أنها ماتزال مستقرة مقارنة بسيارات SUV أخرى مثل سكودا Enyaq iV الكهربائية متعددة الاستخدامات.

المصدر: سعودى شفت

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