خطوات استيراد سياره سنتافي 2022 وقيمة جمركها



سنتافي سنتافي

قال أسامة سامي الخبير الجمركي إنه لكي تستورد سيارة سنتافي موديل 2022 يجب أن تكون المالك الأول للسيارة في نفس سنة الصنع، وأن يكون معك شهادة من السفارة التابعة للبلد المقيم بها تثبت تواجدك أثناء شراء السيارة، وأن يكون لديك رخصة السيارة باسم المستورد، وفاتورة السيارة مشيرا إلى أنه بهذه المستندات يستطيع المستورد للسيارة الإفراج عنها بالموانئ وستكون الرسوم الجمركية المستحقة على السيارة هونداي سنتافي موديل 2022 بنحو مليون و100 ألف جنيه تقريبا، لافتا إلى أنه بيختلف سعر الرسوم بالزياده او الانخفاض بنسب بسيطه حسب سعر الشحن وقت نزول السيارة.



وأوضح أن الرسوم شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14 ?، ورسم التنمية بنسبة 8.5? علما بأن السعة اللتريه بها 2400 سي سي، كما أن الرسوم الجمركية ستصبح 135? من قيمة السيارة.



حصلت داخلية سيارة سنتافي الجديدة لعام 2021 على عدد من التحديثات، حيث توفر التصميمات الداخلية الواسعة مع مساحة أكبر للساقين والمساحة الكبيرة في صندوق السيارة كل الراحة التي تحتاجها للحظات أكبر مع عائلتك، وبغض النظر عن حجم عائلتك، أو إذا كنت تحب النزهات، أو لعب الغولف أو التخييم، توفر لك سنتافي ذات الـ 7 ركاب مرونة كاملة مع تكوينات المقاعد المتعددة المتاحة. حصلت سنتافي 2021 على العديد من التقنيات المميزة فنرى شاشة نظام ترفيهي لمسية قياس 10.25 بوصة، وعدادات رقمية 12.3 بوصة التي تم وضعها بشكل مثالي وسهل القراءة، معلومات هامة للسائق مثل: حالة ميزات السلامة النشطة، والنطاق المتبقي وكمية استهلاك الوقود، وتعليمات الملاحة، ودرجة الحرارة الخارجية والمزيد، وتوفر شاشة العرض الأمامية معلومات مباشرة ومناسبة على الزجاج الأمامي، كما تتيح لك ميزة الشحن اللاسلكي شحن هاتفك بكل سهولة، ومع نظام وحدة التحكم في المقاعد، بالإضافة إلى نظام الباب الخلفي الذكي.