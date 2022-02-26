أسعار صرف العملات الأجنبية في مصر اليوم الإثنين 14-3-2022



أسعار العملات أسعار العملات

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الجنيه المصري في مستهل التعاملات اليوم، الإثنين الموافق 14 مارس 2022، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.



وسجلت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الإثنين 14 – 3 – 2022 في البنك الأهلي المصري الآتي:



أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي

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سجل الدولار الأمريكي للشراء 15.64 جنيه، والبيع 15.74 جنيه.وسجل اليورو للشراء 17.0507 جنيه، والبيع 17.2227 جنيه.الجنيه الإسترليني للشراء 20.3476 جنيه، والبيع 20.5454 جنيه.ال‏دولار‏ ‏الكندي‏ للشراء 12.2293 جنيه، والبيع 12.3664 جنيه. ‏الكرون‏ ‏الدنماركي‏ للشراء 2.2916 جنيه، والبيع 2.3142 جنيه.أسعار صرف العملات الأجنبية اليومالكرون النرويجي للشراء 1.7311 جنيه، والبيع 1.7525 جنيه.الكرونا السويدية للشراء 1.6009 جنيه، والبيع 1.6223 جنيه.الفرنك‏ ‏السويسري‏ للشراء 16.704 جنيه، والبيع 16.8613 جنيه.ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ للشراء 13.2689 جنيه، والبيع 13.4174 جنيه.ال‏دولار‏ ‏الأسترالى‏ للشراء 11.3218 جنيه، والبيع 11.4886 جنيه.