تجميد نصف الذهب الروسي واحتياطات النقد الأجنبي بالخارج

كشف وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، اليوم الأحد، أن نصف كمية الذهب واحتياطات النقد الأجنبي الخاصة بالبنك المركزي الروسي تم تجميدها بسبب عقوبات الغرب.
وقال سيلوانوف - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية- "نحن نمتلك نحو 640 مليار دولار من الاحتياطي النقدي، وحاليا لا يمكننا استخدام نحو 300 مليار دولار منها".
وأشار الوزير الروسي إلى أن جزءا من احتياطي النقد الأجنبي الروسي هو عملة صينية، مضيفا أن دول الغرب تضغط حاليا على الصين لتقييد تجارتها مع روسيا.
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