«التخطيط» : في 2021-2022 8 مليارات جنيه استثمارات 406 مشروعًا بـ«الشرقية»

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أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، أن خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة الشرقية عام 2021-2022 تتضمن تنفيذ 406 مشروعًا، بقيمة استثمارية تبلغ 8 مليارات جنيه، بنسبة نمو 27% عن خطة عام 2020-2021.



واستعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الشرقية لعام 2021-2022، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي "2021-2022"، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".



وأكدت السعيد، أن إطلاق "خطة المواطن" يعكس حرص الدولة الشديد على إشراك المواطنين في الجهود المبذولة لتطوير منظومتي التخطيط والمتابعة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وبما يساهم في معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتحقيقاً للهدف الـ 17 من أهداف التنمية المستدامة العالمية "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف".

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وشددت الوزيرة على المواطن هو المحور الحقيقي للتنمية، ومن ثم ضرورة تمكينه وتزويده بالبيانات عن البرامج والمشروعات التنموية التي تقوم الدولة بتنفيذها.وأضافت السعيد أن كافة الخطط التنموية التي تتبناها الدولة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وأن ذلك لن يتحقق بدون المشاركة المجتمعية الفاعلة، اتساقاً مع "رؤية مصر 2030"، لافتةً إلى أن وزارة التخطيط اتخذت خلال الفترة الماضية العديد من الخطوات الهادفة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة والتأكيد على أهمية مشاركة المواطنين في التخطيط والمتابعة، منها إصدار تقرير "متابعة المواطن في المحافظات 2018-2019 – 2019-2020"، وإطلاق تطبيق المحمول "شارك 2030".وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الشرقية بخطة عام 2021-2022 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 4,4 مليار جنيه لقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بنسبة 54,2%، يليه قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بقيمة 945 مليون جنيه بنسبة 11,8%، ويخص قطاع التنمية المحلية 928,8 مليون جنيه بنسبة 11,6% ثم النقل 841,8 مليون جنيه بنسبة 10,5%، ثم قطاع التعليم قبل الجامعي باستثمارات تبلغ 559,3 مليون جنيه بنسبة 6,9%، ويخص القطاعات الأخرى بالمحافظة استثمارات بقيمة 405,4 مليون جنيه بنسبة 5%.وأوضح التقرير أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع الاسكان وتطوير العشوائيات بمحافظة الشرقية في خطة 2021-2022 تتمثل في توجيه نحو 2,3 مليار جنيه للبرنامج القومي للاسكان الاجتماعي بالمحافظة، إلى جانب توجيه نحو 1,4مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ويبلغ عدد المشروعات التنموية في هذا القطاع 109 مشروعًا، وفي قطاع التنمية المحلية تبلغ عدد المشروعات التنموية 200 مشروعًا وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في رصف طرق محلية بحوالي 291,5 مليون جنيه، علاوة على توجيه 52,1 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء.