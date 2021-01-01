تجنبي الخروج وقت الذروة ..4 نصائح لحماية البشرة من حروق الشمس.

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صورة الخبر: حروق الشمس
حروق الشمس

بعد نحو أسبوع ينتهي فصل الشتاء رسميًا ويبدأ فصل الربيع حيث يحدث ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، ولكن يزداد معه الخوف من إصابة البشرة بحروق الشمس أو تغير لون الجلد واسمراره لذلك يستعرض "اليوم السابع" 5 نصائح هامة يجب اتباعها لتجنب حروق البشرة من أشعة الشمس وفقًا لما جاء بموقع cureskin.

تجنب النزول في وقت الذروة
أول شيء للحفاظ على البشرة من الحروق هو تجنب الخروج عندما تكون الشمس في وقت الذروة وعادة يبدأ هذا الوقت ما بين الساعة 11 صباحًا و4 مساءً وتكون درجة حرارة عالية فبالتالي سيكون هناك وقوع ضرر على جلدك المعرض للشمس.

تغطية نفسك
ارتدى ملابس تحمي بشرتك من أشعة الشمس الضارة يفضل أن تقومي بتغطية رأسك ويديك ورجليك بالكامل عند التعرض للشمس. مهما كان الطقس ومهما كنت تفعلي ويفضل أن ترتدي بالنهار ملابس بأكمام كاملة.

ضع واقي الشمس
ضعي كريم الحماية من الشمس على جميع مناطق الجلد المكشوف قبل الخروج بحوالي 20 دقيقة في حالة تعرضك لأشعة الشمس لساعات طويلة ويفضل وضع الواقي الشمس كل 4 ساعات مرة واحدة ويفضل أن تكون نسبة الحماية في كريم الحماية من الشمس فوق 30 درجة.

حماية الشفاه من الاسمرار
لا تنسي أن تحمي شفتيك من أشعة الشمس فهي أكثر عرضة للتأذي من الشمس، وتصبح داكنة اللون ليس فقط بسبب التدخين ولكن أيضًا بسبب الشمس. لذا تأكد من استخدام مرطب شفاه يحتوي على عامل حماية من الشمس.



المصدر: اليوم السابع

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