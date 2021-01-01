منها إزالة الروائح الكريهة . 6 فوائد لمصباح الملح الصخري..

انتشر مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي مصابيح الملح الصخري، التي نالت إعجاب الكثيرين بشكلها الجمالي والمناسب للكثير من الديكورات سواء كانت كلاسيكية أو مودرن، وقد أكد خبراء الطاقة أن هذا النوع من المصابيح لها فوائد مذهلة وغير متوقعة، لذا يستعرض اليوم السابع بعض الفوائد للملح الصخري الي يصنع منه مصابيح وفقاً لموقع "timesofindia" كما يلي.
إزالة الروائح الكريهة
فتساعد مصابيح الملح الصخري في تنظيف الهواء عن طريق جذب وامتصاص جزيئات الماء الملوثة من البيئة المباشرة وحبسها في بلورة الملح، ولديها القدرة على إزالة دخان السجائر والغبار والملوثات الأخرى من الهواء.
رفع مستويات الطاقة
وفقاً لعلم الطاقة فإن للملح مفعول قوي للتأثير على الطاقة بشكل إيجابي، فتستنفد الأيونات الموجبة الخاصة بالملح الصخري طاقة الجسم وتزيد الأيونات السالبة من مستويات الطاقة، مما ينتج عنه تأثير منعش مثل الشعور بالتجدد.
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