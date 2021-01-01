مصر تتعافى .موجة جديدة كبيرة لكورونا في العالم..

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صرح الباحث بكلية الطب د.وليد شوقي جامعة نيويورك، بأنه يوجد موجة كبيرة جديدة من فيروس كورونا بدأت من جديد في عدة دول منها كوريا الجنوبية ونيوزيلندا وألمانيا والصين، حيث ارتفعت أعداد الإصابة بفيروس كورونا في هذه الدول، بينما طمأن المصريين، موضحًا أن الوضع في مصر جيد مثل كثير من الدول التي تتعافى من الموجات.



وكتب د. وليد شوقي تدوينة على الفيس بوك: “كورونا لم ينتهى... موجة كبيره من وباء كورونا تبدأ بدولة كوريا الجنوبيه ونيوزيلاندا وارتفاع الحالات الجديده فى المانيا والصين. ربنا يرفع الوباء يارب.



وعن أعداد الإصابات بفيروس كورونا في مصر قال شوقي.. مصر الان الوضع جيد مثل دول كثيره تتعافى من الموجات ولكن لتعرف انه من المتوقع حدوث موجات اخرى بالمستقبل. .. طمئنتكم عندما تحسن الوضع منذ ايام وقلت فى نفس الفيديو لا احد يعلم ماذا سيحدث وساخبركم اول باول عن كل جديد.

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وأضاف الحالات ازدادت بسرعه وفجأه وهذا ما يحدث مع اوميكرون فى الغالب و لا نعرف بيانات كافيه عن السلالات ولا الشده فى هذه الدول حيث لم يمضى وقت كافى.يذكر أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا واصل الإرتفاع في العديد من دول العالم، كما زادت أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميًا، كما أشارت المؤشرات أمس السبت.وكانت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، أعلنت أمس السبت أن بر الصين الرئيسي سجل 1938 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، لترتفع أعداد الإصابات عن اليوم السابق الذي بلغ عدد الإصابات فيه 588 حالة.كما ذكرت اللجنة أن 1807 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليًا، ليرتفع عدد الإصابات عن اليوم السابق الذي بلغ 476 في اليوم السابق.وبذلك يكون بر? ?الصين الرئيسي قد سجل، حتى أمس السبت، 115466 إصابة مؤكدة ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636. وفرضت الصين إغلاق جزئي في مدينة جيلين في شمال شرق الصين، بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد.كما أعلنت كوريا الجنوبية، أمس السبت، عن تسجيل 350.190 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 6 ملايين و556 ألفًا و453 حالة.وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان لها، أنه تم تسجيل 251 حالة وفاة جديدة؛ ليبلغ إجمالي الوفيات بسبب الفيروس 10 آلاف و395 حالة.وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أمس السبت، أن البرازيل سجلت 45020 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبلغ عدد الوفيات جراء الإصابة 389 حالة وفاة.وسجلت البرازيل 29 مليونًا و350134 إصابة منذ بدء الجائحة؛ في حين زادت حصيلة الوفيات الرسمية إلى 654945 بحسب بيانات الوزارة.وفي ألمانيا أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، أمس الأحد، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا لتصل إلى 17 مليونًا و141351 بعد تسجيل 146607 إصابات جديدة. وارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 125571، بعد تسجيل 50 وفاة جديدة.وفي كوريا الجنوبية ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا اليومية في لأكثر من 350 ألف حالة، لليوم الثاني على التوالي، وأبلغت كوريا عن إصابة350،190 حالة جديدة بكوفيد-19، بما في ذلك 350،157 حالة محلية، مما رفع العدد الإجمالي للاصابات إلى 6،556،453، وفقًا للوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية (KDCA).وسجلت اليابان إصابة 56 ألفًا و540 حالة إصابة بكورونا، ووفاة 163 شخصًا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 5 ملايين و665 ألفا و636 مصابًا والوفيات إلى 25 ألفا و860 حالة وفاة.وأعلنت السلطات الصحية في النمسا، عن تسجيل 44 ألفا و465 حالة إصابة جديدة بكورونا، و17 حالة وفاة خلال 24 ساعة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 3 ملايين و115 ألفا و867 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 15 ألفا و180 حالة وفاة.