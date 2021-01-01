4 حيل تجعل الصداقة تزيد من نجاح الزواج..

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الصداقة بين الزوجين عنصر مهم وضروري لنجاح العلاقة الزوجية فالحب وحده لا يكفي لبناء حياة زوجية مستقرة وهادئة ولكن مع وجود عنصر الصداقة والاحتواء بين الزوجين تزداد تلك العلاقة المقدسة بهجة وسعادة ولأن الزواج السعيد هو الذي يقوم على صداقة عميقة لذلك يستعرض اليوم السابع مع ريهام عبد الرحمن خبيرة العلاقات الإنسانية والأسرية تتناول أهم أسباب تجعل الزواج أنجع بعد الصداقة:



مميزات الصداقة في العلاقة الزوجية: الثقة

الثقة من أهم عناصر الاحتواء للطرف الآخر من العلاقة ومن خلالها تستطيع أن تروي كل ما يدور بداخلك وتشارك أحزانك وسعادتك فتشعر بالراحة النفسية دون التفكير في كيفية حكم الطرف الآخر عليك فالصداقة صدق وثقة تمنحها لشريك الحياة.



لا تحتاج لقناع

الصداقة بين الزوجين تقتضي الصراحة وعدم التظاهر والإدعاء بشيء آخر في شخصيتك من أجل إثارة إعجاب زوجك فعلاقة الصداقة بينكما جعلت كلا منكما يحب الآخر بقلبه لا بعينيه.

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التواصل الفعالالتواصل الفعال عنصر مشترك لإدارة الحوار في الحياة الزوجية فالزوجة الذكية تختصر المسافات وتروي لزوجها كل ما يزعجها بإسلوب واضح ولطيف والزوج الصديق يتفهم ذلك ويدعم زوجته وينصت لها بكل إحترام وتقدير لمشاعرها وفهم لملامحها وبذلك يتجنبان الخرس الزوجي والذي بات يهدد الكثير من العلاقات الأسرية التي تخلو من عنصر الصداقة بين الزوجين.الترابط الأسريالصداقة بين الزوجين وخاصة قبل الزواج تجعل كلا منهما يميل لأسرة الآخر كما أنها تدعم روابط الأسرة وتعززها بنفوسهم بحيث ينشأ الأبناء وهم يعرفون قيمة التراحم والتواصل العائلي.حيل لتعزيز الصداقة بين الزوجينالاهتمامات المشتركةوجود بعض الاهتمامات المشتركة بينكما يعزز علاقة الصداقة ويمنح العلاقة مزيد من الحيوية والنشاط،ولذلك يجب عليكما ممارسة بعض الأنشطة معا أو قراءة بعض الكتب أو مشاهدة برامج معاً أو زيارة بعض الأماكن التاريخية سويا،فمشاركة الهوايات والاهتمامات أمر ضروري لبناء علاقة صداقة قوية ومتكاملة.الحفاظ على المسافات الصحية في العلاقةفمشاركة الوقت والهوايات بينكما لا تعني بالضرورة التلاصق سويا ولكن المقصود هو احترام كلا منكما لوقت الآخر ونفسيته وعدم تصدير التحكم والسيطرة في العلاقة فالسيطرة صفة سلبية تجعل شريك الحياة ينفر منك ويشعر بالاستحواذ عليه وذلك يستنزف طاقته ،ولكن قدر الإمكان على الزوجة البحث عن اهتمامات تثير الشغف والرغبة في النجاح بداخلها وبذلك تمنح نفسها وزوجها الشعور بالثقة والأمان في هذه العلاقة السوية التي تخلو من الأنانية والاستنزاف لطاقة شريك الحياة.