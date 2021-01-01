وصفات طبيعية لتفتيح الابط بشكل فعال



لتفتيح الابط لتفتيح الابط



ترغب الكثير من الفتيات والنساء فى معرفة وصفات طبيعية لتفتيح الإبط لكى تمكن من التخلص من اسمرار هذه المنطقة دون استخدام أى مواد صناعية أو الخضوع للجلسات التجميلية.



ويعد إسمرار الإبط من أكثر المشكلات التجميلية الشائعة بين النساء لذا يبحث الكثير منهن عن كيفية عمل وصفات طبيعية لتفتيح الإبط فى المنزل.



وتعانى بعض النساء من عدم توفر الوقت الكافي لعمل وصفات طبيعية لتفتيح الإبط مما يجعلهن يتراجعن عن هذه الفكرة ولكن فى الحقيقة هذه الفكرة خاطئة تماما حيث أن ليس كل الوصفات الطبيعية تحتاج لوقت أو جهد كبير فى استخدامها حيث توجد وصفات طبيعية لتفتيح الإبط سهلة وسريعة.

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نقدم لكم 4 وصفات طبيعية لتفتيح الإبط لدى النساء والفتيات وفقا لما جاء فى موقع “ تايمز أوف إنديا ”.زيت جوز الهندتعد وصفة زيت جوز الهند أسرع وأسهل وصفة طبيعية لتفتيح الإبط لاحتوائه على فيتامين e ومواد مرطبة للبشرة ويمكن استخدام زيت جوز الهند بطرق متعددة أكثر طريقة منهم لا تحتاج لأى جهد هى تدليك منطقة الإبط بزيت جوز الهند يوميًا وتركه ربع ساعة بعد ذلك يغسل بالماء العادي ويجفف الإبط جيدا.صودا الخبزتعد وصفة صودا الخبز من الوصفات الشهيرة المستخدمة لـ تفتيح منطقة الإبط ولتطبيقها قومي بمزج صودا الخبز بالماء لعمل عجينة سميكة ثم ضعي الماسك على الإبط وفركيها و اغسلي الوصفة واترك المنطقة جافة كرري الوصفة مرتين في الأسبوع مما يساعد فى علاج اسمرار الإبط .خل حمض التفاحيعمل خل التفاح على إزالة الخلايا الميتة الموجودة فى الإبط بسبب احتواءه على أحماض خفيفة وهى مواد مطهرة طبيعية مما يعمل على تفتيح البشرة اخلطي ملعقتين كبيرتين من خل التفاح مع صودا الخبز وضعي هذا المزيج على الإبط واتركيه الآن لمدة خمس دقائق وانتظري حتى يجف اشطفي الإبط بالماء البارد وجففيه جيدا.وصفة البطاطستساعد البطاطس على علاج اسمرار منطقة الإبط وتنعيم البشرة لذا جربي هذه الوصفة السهلة لـ تفتيح الإبط كل ما عليكي فعله هو تقشير حبة بطاطس وبشرها ثم عصرها ثم وضعها مباشرة على الإبطين وشطفها بعد 10-15 دقيقة ويمكنك بدلاً من ذلك تجربة فرك شرائح البطاطس على الإبطين مباشرة ثم شطفهما.