للحفاظ على شعرك..أسرع قناع للتخلص من تقصف الشعر

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للحفاظ على شعرك


للحفاظ على شعرك صحيًا وقويا يمكنك تجربة مزيج الموز والعسل بانتظام فيعد الموز غني بالفيتامينات والمعادن التي يمكن أن تحل بعض مشاكل الشعر بينما العسل هو مرطب طبيعي لإضافة الرطوبة إلى الشعر إليك أبرز فوائده وفقا لموقع برايت سايد

1-مصدر ممتاز للفيتامينات

يحتوي الموز على بعض الفيتامينات والمعادن الأساسية مثل فيتامين ج وفيتامين ب 6 والفوائد الصحية للبوتاسيوم والزنك المفيدة للشعر. بينما بروتين العسل والدهون مفيدان لبصيلات الشعر

2-التخلص من الأطراف المتقصفة بشكل طبيعي
تطبيق قناع الموز والعسل بانتظام يجدد شعرك ويحافظ على مرونته ويجعلان شعرك يبدو أكثر صحة ولمعانًا.

3-يمنحك شعر اقوى

تطبيق قناع الموز والعسل يمنحك شعر أقوي ويحارب تساقط الشعر ويضيف كثافة لشعرك ويجعل شعرك يبدو لامعا إليك وصفة الموز والعسل وصفار البيض والتي تشمل على ثلاث عناصر تزيد لمعان اشعر وتمنع تساقطه وتجعله يبدو لامعا يمكنك تطبيقها مرة إلى مرتين أسبوعيا وستدهشين بالنتيجة .

المصدر: elbalad

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