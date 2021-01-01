«الأرصاد» توضح حالة الطقس الفترة المقبلة



حالة الطقس الفترة المقبلة حالة الطقس الفترة المقبلة



قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، إننا ما زلنا في طقس الشتاء، لافتًا إلى أن هيئة الأرصاد الجوية كانت قد حذرت من عدم الاغترار بارتفاع درجات الحرارة الأسبوع الماضي والرياح الجنوبية الغربية القادمة من الصحراء الغربية والتي تسببت في ارتفاع درجات الحرارة ونشاط الرياح المثير للأتربة.



وأضاف مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» المُذاع عبر فضائية الحياة، أن العديد من المواطنين توقعوا أن هذه بدايات فصل الربيع وحلول رياح الخماسين وانتهاء فصل الشتاء، لكن الأرصاد الجوية أكدت للمواطنين أننا ما زلنا في فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة مرة آخرى، وهو ما حدث منذ نهايات الأسبوع الماضي ومستمرة حتى نهاية هذا الأسبوع، حيث إن درجات الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية.



وأوضح أنه يوجد كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا تتسبب في انخفاض درجات الحرارة ونشاط الرياح، لافتًا إلى أن نشاط الرياح سيكون مختلفًا هذه المرة، حيث لن يكون مثير للرمال والأتربة وإنما سيزيد من احساسنا بانخفاض درجات الحرارة على كافة محافظات الجمهورية بداية من سواحلنا الشمالية وحتى جنوب الصعيد.

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وأشار إلى أن درجة الحرارة لن تصل إلى 6 و5 كما شاهدنا في شهر يناير وإنما ستسجل درجات الحرارة 9 على القاهرة والوجه البحري ومع نشاط الرياح سنشعر بأن درجة الحرارة 7 أو 8 درجة مئوية.وأكد أن هذه الفترة تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة، لافتًا إلى أن نشاط الرياح مستمر على الأقل لمدة 72 ساعة قادمة.