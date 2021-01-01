علامات تدل على نقص فيتامين A

فيتامين أ من الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون والذي له دور مهم في جسم الإنسان، فهو يساعد على تعزيز الجهاز المناعي، والحفاظ على صحة البشرة، والحفاظ على صحة القلب.
ويقول الطبيب جيل جينكينز، إن الجلد الجاف وضعف التئام الجروح وحب الشباب يمكن أن تكون إشارات إلى أنك تفتقر إلى نظام غذائي متوازن، وفقا لما جاء في صحيفة "البيان".
وأضاف: "فيتامين أ ضروري للمساعدة في استقلاب الحديد والحفاظ على الأغشية المخاطية الصحية والجلد والرؤية ووظيفة المناعة وتخصص الخلايا. وبدون إمدادات كافية، لا يمكن أن تظهر فقط مشاكل الجلد، ولكن قد تبدأ علامات التحذير الأخرى في الظهور".
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