تغير لون البراز دليل على إصابتك بمرض خطير



سرطان الكبد سرطان الكبد



يحدث سرطان الكبد عندما تنمو الخلايا بشكل لا يمكن السيطرة عليه في أي جزء من الكبد - وهو عضو يقع في الجزء الأيمن العلوي من البطن، أسفل الحجاب الحاجز وفوق معدتك.



لا يعاني معظم الأشخاص من علامات وأعراض في المراحل المبكرة من سرطان الكبد الأولي، عندما تظهر العلامات والأعراض، يمكن أن تظهر في الأمعاء.



وفقًا لجمعية السرطان الخيرية Macmillan ، فإن إحدى العلامات التحذيرية المحتملة لسرطان الكبد هي شحوب البراز، أو تغير لونه، وفقا لصحيفة " express" البريطانية.

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تشمل الأعراض المحتملة الأخرى لسرطان الكبد ما يلي:- فقدان الشهية.- الشعور بالشبع بعد وقت قصير من تناول الطعام.- فقدان الوزن بدون سبب واضح.- الشعور بالغثيان والقيء.- الشعور بالتعب الشديد (الإرهاق)، الضعف أو الإعياء بشكل عام.- وجع أو ألم في الجانب الأيمن من منطقة البطن تحت الضلوع.- ارتفاع في درجة الحرارة وأعراض تشبه أعراض الأنفلونزا.- انتفاخ البطن الناجم عن تراكم السوائل (يسمى الاستسقاء).- مسحة صفراء على الجلد وبياض العين (تسمى اليرقان).- كدمات أو نزيف بسهولة.ومن المهم أن تذهب إلى الطبيب فورا إذا كان لديك أي من هذه الأعراض، على الرغم من أنها قد تكون ناجمة عن حالات أخرى.كيف يفحصك الطبيب؟قد يشعر الطبيب ببطنك وقد يستمع أيضًا إلى صدرك، وقد يحيلك الطبيب العام لرؤية أخصائي في المستشفى لمزيد من الفحوصات إذا كان يعتقد أن حالتك تحتاج إلى الفحص.هل الجميع في خطر؟يمكن لأي شخص أن يصاب بسرطان الكبد الأولي- ليس من الواضح دائمًا أسبابه.ومع ذلك، هناك بعض العوامل المعروفة بأنها تزيد من خطر إصابتك، على الرغم من أن وجود واحد أو أكثر من عوامل الخطر لا يعني أنك ستصاب بالتأكيد بسرطان الكبد.وفقًا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة، على الرغم من أن سرطان الكبد يمكن أن يحدث في أي عمر، إلا أنه أكثر شيوعًا عند كبار السن.وتوضح المؤسسة الخيرية للسرطان، أن "معظم الأشخاص الذين تم تشخيصهم تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، أعلى المعدلات في الفئة العمرية 85 إلى 89 عامًا".الإصابة بتليف الكبد تزيد من خطر الإصابة بسرطان الكبد.تليف الكبد هو تندب في الكبد بسبب تلف سابق- يمكن أن يسبب هذا التندب مشاكل في طريقة عمل الكبد.يمكن أن يحدث تليف الكبد بسبب:- عدوى طويلة الأمد بفيروس مثل التهاب الكبد B أو C.- شرب الكحول على المدى الطويل.- الأمراض الموروثة مثل اضطراب فرط الحديد (داء ترسب الأصبغة الدموية) ونقص ألفا 1 أنتيتريبسين.- مرض الكبد الدهني غير الكحولي.- تليف الكبد الصفراوي الأولي (PBC).تشمل عوامل الخطر الأخرى ما يلي:- زيادة الوزن.- استخدام الكحول بكثرة.- وجود أخ أو أخت أو والد مصاب بسرطان الكبد الأولي.- داء السكري.ما هو تشخيص حالتي إذا كنت مصابًا بسرطان الكبد؟غالبًا ما يكون سرطان الكبد قابلاً للعلاج، ولكن قد يكون من الصعب علاجه.العلاج الذي ستحصل عليه سيعتمد على:- إذا بدأ السرطان في الكبد (أولي)، أو انتشر من مكان آخر (ثانوي)، لكن علاجات سرطان الكبد الأولي والثانوي متشابهة.- حجم ونوع سرطان الكبد الذي تعاني منه.- مكانه في الجسم.- هل انتشر في أجزاء بالجسم.- صحتك العامة.قد يشمل ذلك الجراحة والعلاج الكيميائي واستخدام الحرارة لتدمير السرطان (الاستئصال الحراري) واستخدام الأدوية الموجهة.