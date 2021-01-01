علامات مشاكل الكلى..دراسة تحذر من هذين العرضين

يمكن أن يكون التورم حول العينين والساقين وفقر الدم والصداع والقيء العرضي إشارات إنذار مبكرة لمرض الكلى المزمن (CKD) ، وفقًا لدراسة أجراها خبراء في جامعة الملك جورج الطبية في لكناو بالهند.
وقال رئيس قسم أمراض الكلى البروفيسور فيشفايت سينج: "يصعب اكتشاف مرض الكلى المزمن في مراحله المبكرة بسبب أعراضه المستترة، يأتي ما يقرب من 60 في المائة من المرضى في المرحلة النهائية من المرض، بحلول ذلك الوقت، غسيل الكلى أو زرع الأعضاء هو الخيار الوحيد المتبقي".
وحذر الطبيب من أنه إذا شاهد أي شخص تورمًا في الأطراف (خاصة العينين والساقين)، وانخفاض الهيموجلوبين، والصداع والقيء العرضي، فيجب عليه استشارة طبيب أمراض الكلى، خاصة إذا كان لديهم ارتفاع في ضغط الدم أو مرض السكري أيضًا.
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