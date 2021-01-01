علامات مشاكل الكلى..دراسة تحذر من هذين العرضين



مشاكل الكلى مشاكل الكلى



يمكن أن يكون التورم حول العينين والساقين وفقر الدم والصداع والقيء العرضي إشارات إنذار مبكرة لمرض الكلى المزمن (CKD) ، وفقًا لدراسة أجراها خبراء في جامعة الملك جورج الطبية في لكناو بالهند.



وقال رئيس قسم أمراض الكلى البروفيسور فيشفايت سينج: "يصعب اكتشاف مرض الكلى المزمن في مراحله المبكرة بسبب أعراضه المستترة، يأتي ما يقرب من 60 في المائة من المرضى في المرحلة النهائية من المرض، بحلول ذلك الوقت، غسيل الكلى أو زرع الأعضاء هو الخيار الوحيد المتبقي".



وحذر الطبيب من أنه إذا شاهد أي شخص تورمًا في الأطراف (خاصة العينين والساقين)، وانخفاض الهيموجلوبين، والصداع والقيء العرضي، فيجب عليه استشارة طبيب أمراض الكلى، خاصة إذا كان لديهم ارتفاع في ضغط الدم أو مرض السكري أيضًا.

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وأضاف البروفيسور سينج: "إذا تم تشخيص مريض في مرحلة مبكرة، فيمكن معالجته بالأدوية".من جانبه، قال اختصاصي أمراض الكلى الدكتور لاكشيا كومار: "إن أعداد أمراض الكلى المزمنة آخذة في الازدياد على مر السنين، عديد الأشخاص لا يعرفون أنهم مصابون به، والآخرون الذين يعرفون، 50 في المائة فقط، ينتهي بهم الأمر بتناول أدويتهم، ومن ثم، ونتيجة لارتفاع ضغط الدم المستمر، تتضرر الأوعية الدموية الدقيقة في الكلى ".وأضاف الدكتور كومار أنه مع ذلك، يمكن للناس تجنب أمراض الكلى المزمنة من خلال اتباع نظام غذائي صحي والتحكم في الإجهاد وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.وكشف أن انخفاض الهيموجلوبين أو فقر الدم الحاد يمكن أن يكون بسبب أن الكلى لا تنتج ما يكفي من هرمون الإريثروبويتين.