لا تستحم يوميا . أستاذ أمراض جلدية ينصح



لا تستحم يوميا لا تستحم يوميا



يرى البعض أن الاستحمام في الصباح وسيلة للانتعاش وبدء اليوم، بينما يرى البعض الآخر الاستحمام ليلًا كوسيلة للاسترخاء والراحة.



ومع ذلك، لا يتفق العلم مع هذه الممارسة، إذ يوصي الدكتورة ساندي سكوتنيكي المدير المؤسس أستاذ مساعد الأمراض الجلدية في جامعة تورنتو، بالاستحمام بشكل أقل بانتظام وغسل 3 أجزاء فقط من الجسم.



والاستحمام بكثرة قد يضر بشرتك أكثر مما ينفع، وعلى سبيل المثال، يمكن أن يجفف بشرتك، خاصة إذا كنت تستخدم مادة كاشطة أو صابون، وفق ما نقل "Bright Side" الأمريكي.

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علاوة على ذلك، يمكنك استنفاد الزيوت والدهون والبكتيريا المهمة التي تساعد بشرتك على مقاومة الالتهاب، وتحافظ على ملمس ناعم وتقوي حاجزها الوقائي.كم مرة يجب أن تستحم؟الاستحمام يوميًا يعد أمرًا سيئًا بالنسبة لك لأنه يغسل البكتيريا النافعة التي تعيش على الجلد. والاستحمام اليومي ليس ضارًا للبشرة فحسب، بل للشعر أيضًا.الإفراط في استخدام الشامبو يمكن أن يجفف شعرك ويبهت لونه. وبالتالي، يوصي العديد من أطباء الأمراض الجلدية بالاستحمام كل يومين، أو مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع.1- الإبطينيمكن أن يتسبب غسل جسمك من الرأس إلى أخمص القدمين بالماء والصابون في حدوث مشكلات جلدية. ومع ذلك، من الضروري الحفاظ على نظافة شاملة في منطقة الإبط.توصي الدكتورة ساندي سكوتنيكي باتباع روتين دش من 3 خطوات يتضمن غسل الإبطين بدلاً من الاستحمام يوميًا لتجنب مشاكل مثل الأكزيما.2- الفخذقد تكون المشاكل الناجمة عن الاستحمام بالماء الذي يحتوي على الملح والمواد الكيميائية مثل الكلور والفلورايد ومبيدات الآفات عيبًا آخر في تنظيف جسمك بالكامل يوميًا.ومن ثم، فإن تنظيف منطقة الفخذ وأجزاء الجسم الأخرى قد يكون كافياً. الأربية مثل الإبطين، أكثر عرضة لنمو الشعر تحت الجلد ونمو الفطريات. لتجنب العدوى، يجب غسل هذا الجزء من الجسم يوميًا.3- القدميعد غسل قدميك جزءًا مهمًا من روتين الاستحمام المكون من 3 خطوات الذي يوصي به أطباء الأمراض الجلدية، حيث تتراكم الأوساخ على قدميك إذا كنت حافي القدمين وتتراكم الرطوبة التي تتكاثر بها البكتيريا إذا كنت ترتدي الجوارب أو الأحذية.