دار الإفتاء توضح من مات زوجها وهي متجوزين على الورق فقط..فيديو

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ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية تقول فيه: توفى زوجي وهو منفصل عني وعن الأولاد ولم يكن ينفق علي، وأنا زوجته على الورق، فما حكم العدة؟ وهل علي وزر إن حضرت خطوبة بنت أختي؟ أجاب على هذا السؤال الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية موضحًا حكم العدة وضوابطها وحدودها.



"طالما الزوجية قائمة يبقى عدة وفاة وهي أربعة شهور وعشرة أيام هجرية"، وقال وسام أن ذلك يعني 130 يوم من تاريخ وفاة الزوج، وقيود هذه العدة ألا تسافر الزوجة إلا لضرورة شديدة لهذا، وأن تترك الزينة مثل لبس الألوان المبهجة والتزين بالمكياج وارتداء الذهب ونحو ذلك، فهي من علامات الحداد، وأيضًا، يقول وسام أن على المعتدة أن تلتزم المبيت في منزل الزوجية ولا مانع أن تخرج أثناء النهار طول فترة العدة.



وقال وسام إنه إن كان حضورها للخطوبة وفق لهذه الضوابط فلا مانع منها إن كانت الخطوبة في أثناء النهار، وأوضح وسام أن المبيت قال عنه العلماء هو قضاء أكثر الليل خارج المنزل، ويحسب هذا الليل من المغرب إلى الفجر ثم يقسم على ثلاثة ويضرب في أثنين ويكون هذا هو أكثر الليل.