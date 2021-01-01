مبروك عطية : شرعًا مش ضروري تنام المرأة جنب جوزها..فيديو

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صورة الخبر: مبروك عطية
مبروك عطية

"زوجي بيشخر وهو نايم بطريقة بشعة..فماذا أفعل؟" تلقى الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، هذا السؤال من إحدى متابعاته عبر بث مباشر على صفحته الرسمية على الفيسبوك، ليجيب قائلًا إنه قد يكون هناك علاج لمن يشخر سواء كان رجلا أو امرأة، مؤكدًا أن من يشخر لا يعرف أنه يشخر فقط تكون هي نفسها "تشخر" أيضًا بطريقة بشعة.

أما الأهم الذي يشير إليه عطية أن كل دقيقة يثبت صدق ما يقول، وهو أن الحياة فن معالجة، ناصحًا السائلة حين ينام زوجها ويشخر بطريقة بشعة، بأن تقوم من جواره بهدوء وتذهب لتنام في غرفة أخرى، وأن تستيقظ قبله بعشر دقائق، موضحًا أن الشخير قد يكون بسبب التعب ويقل مع الاستغراق في النوم والراحة.

"سيدنا محمد عمره ما شخر ولكن كان يسمع (بواخ) فيعرفون أنه راح في النوم" مؤكدًا أن هذا أقصى ما كان يصل له صوت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم والأنبياء كذلك، فهذا الكمال البشري، وقال عطية أنه ليس مكتوبًا في عقد الزواج ولا في الحكم الشرعي أن على الزوجة أن تنام بجوار زوجها، فهي عملية توفيق، إنما المزعج فلا يجبرها الدين على تحمله، فالنوم راحة، يقول عطية، "هو له عندك لما يطلبك يلاقيكي"، ونصحها ألا تخبر زوجها بأنها لا تنام بجواره بسبب شخيره فهذا قد يؤلمه مؤكدًا أننا خلقنا كي نطيب خاطر بعضنا البعض لا أن نتبادل التهم.

المصدر: masrawy

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