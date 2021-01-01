بيانًا رسميًا من صنداونز بشأن أزمة حافلة الأهلي

أصدر صنداونز الجنوب أفريقيا بيانًا بشأن الأحداث التي تسببت في تأخير وصول الأهلي إلى ملعب المباراة قبل المواجهة المنتظرة في دوري أبطال أفريقيا.
وتكدست أعداد غفيرة من جماهير صن داونز في الطريق المؤدي من فندق إقامة بعثة الأهلي إلى ملعب سوكر سيتي الذي تقام عليه مباراة الفريق أمام بطل جنوب إفريقيا، مما أدى إلى تعطيل وصول البعثة إلى ملعب المباراة.
وكان الأهلي تقدم بشكوى ضد نادي صنداونز لمراقب المباراة، وذلك لإثبات تعطيل حافلة الفريق ومنع وصولها لملعب المباراة في الوقت المحدد.
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