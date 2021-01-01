بيانًا رسميًا من صنداونز بشأن أزمة حافلة الأهلي

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أصدر صنداونز الجنوب أفريقيا بيانًا بشأن الأحداث التي تسببت في تأخير وصول الأهلي إلى ملعب المباراة قبل المواجهة المنتظرة في دوري أبطال أفريقيا.



وتكدست أعداد غفيرة من جماهير صن داونز في الطريق المؤدي من فندق إقامة بعثة الأهلي إلى ملعب سوكر سيتي الذي تقام عليه مباراة الفريق أمام بطل جنوب إفريقيا، مما أدى إلى تعطيل وصول البعثة إلى ملعب المباراة.



وكان الأهلي تقدم بشكوى ضد نادي صنداونز لمراقب المباراة، وذلك لإثبات تعطيل حافلة الفريق ومنع وصولها لملعب المباراة في الوقت المحدد.

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وجاء نص البيان كالتالي:تلقى صنداونز معلومات بخصوص الملابسات الواقعة التي أدت إلى تأخير وصول الأهلي لملعب "سوكر سيتي" استعدادًا لمواجهة صنداونز.وبدأ صنداونز تحقيقًا وتواصل مع الشرطة للوقوف على الحقائق والظروف التي أدت إلى تقدم الأهلي بشكوى لمراقب المباراة من أجل تأخر وصوله إلى الملعب.وسيتخذ صنداونز إجراءات تأديبية صارمة بما في ذلك منع المشجعين من حضور المباريات القادمة إذا كانت شكاوى الأهلي حدثت بالفعل.صنداونز لديه واجب لضمان معاملة الأهلي وأي نادي كرة قدم آخر يستضيفه بالاحترام والكرم الذي يستحقه.وسيتواصل صنداونز مع الأهلي لسماع ما حدث منهم، ويلتزم النادي بالحفاظ على علاقته التاريخية مع الأهلي.