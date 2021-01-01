للاحتجاج على هجوم أربيل..العراق يستدعي السفير الايراني

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الأحد، أنها استدعت السفير الإيراني لدى بغداد، من أجل إبلاغه باحتجاج الحكومة العراقية على الهجوم الصاروخي الذي استهدف أربيل، عاصمة إقليم كردستان في شمال العراق.
ونددت الخارجية العراقية في بيان بـ"الانتهاك السافر الذي طال سيادة وأراضي جمهورية العراق".
وأضافت الخارجية أنها استدعت "عصر اليوم سفير إيران لدى جمهورية العراق، وأبلغته احتجاج الحكومة العراقية على القصفِ الصاروخيّ الإيرانيّ الذي تعرضت له محافظةُ أربيل في إقليم كردستان العراق".
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