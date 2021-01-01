للاحتجاج على هجوم أربيل..العراق يستدعي السفير الايراني

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آثار الهجوم في أربيل


أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الأحد، أنها استدعت السفير الإيراني لدى بغداد، من أجل إبلاغه باحتجاج الحكومة العراقية على الهجوم الصاروخي الذي استهدف أربيل، عاصمة إقليم كردستان في شمال العراق.

ونددت الخارجية العراقية في بيان بـ"الانتهاك السافر الذي طال سيادة وأراضي جمهورية العراق".

وأضافت الخارجية أنها استدعت "عصر اليوم سفير إيران لدى جمهورية العراق، وأبلغته احتجاج الحكومة العراقية على القصفِ الصاروخيّ الإيرانيّ الذي تعرضت له محافظةُ أربيل في إقليم كردستان العراق".

وسقطت عدة صواريخ، ليل السبت الأحد، على مدينة أربيل دون أن تقع إصابات، ووقعت مجموعة من الصواريخ قرب مقر قيد الإنشاء للقنصلية الأميركية ومحطة تلفزيونية.

وذكر مسؤولون أكراد أن الصواريخ البالستية انطلقت من خارج العراق.

وفي وقت لاحق، أكد الحرس الثوري الإيراني أنه أطلق الصواريخ على ما قال إنها قواعد إسرائيلية سرية في كردستان العراق.

المصدر: skynewsarabia

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