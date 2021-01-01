داعية: الصدقة لا تنقص المال بل تطهره وتزيده

قال الشيخ رمضان عبد المعز الداعية الإسلامي، إن الله في غنى عن الصدقات والزكاة التي نخرجها، لكن يجب إخراجها كفائدة لنا، مضيفا: ربنا مش محتاج لصدقاتنا ولا زكاتنا، الله عز وجل هو الغني ونحن الفقراء إليه، لكن الصدقات تُعد تطهير لنا ولأنفسنا وللمجتمع كله، مستشهدًا بقول الله تعالى: «خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم، ناصحًا بضرورة إخراج التجار والقادرين صدقاتهم على الفقراء والمحتاجين الآن.
رمضان عبد المعز: الجهاد بالمال والنفس له مكانة عظيمة للغاية عند الله
وأضاف رمضان عبد المعز خلال برنامجه لعلهم يفقهون على " دي ام سي" أن الصدقة لا تنقص المال قط، بل تطهره وتزيده، موضحا : لو عرفت راجل يتصدق ويخرجها في أبوابها أو يعطيها للجمعيات التي تخرجها يجوز أن أقول اللهم صلى على آل فلان كما كان يقول الرسول.
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