داعية: الصدقة لا تنقص المال بل تطهره وتزيده



الصدقة الصدقة



قال الشيخ رمضان عبد المعز الداعية الإسلامي، إن الله في غنى عن الصدقات والزكاة التي نخرجها، لكن يجب إخراجها كفائدة لنا، مضيفا: ربنا مش محتاج لصدقاتنا ولا زكاتنا، الله عز وجل هو الغني ونحن الفقراء إليه، لكن الصدقات تُعد تطهير لنا ولأنفسنا وللمجتمع كله، مستشهدًا بقول الله تعالى: «خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم، ناصحًا بضرورة إخراج التجار والقادرين صدقاتهم على الفقراء والمحتاجين الآن.



رمضان عبد المعز: الجهاد بالمال والنفس له مكانة عظيمة للغاية عند الله



وأضاف رمضان عبد المعز خلال برنامجه لعلهم يفقهون على " دي ام سي" أن الصدقة لا تنقص المال قط، بل تطهره وتزيده، موضحا : لو عرفت راجل يتصدق ويخرجها في أبوابها أو يعطيها للجمعيات التي تخرجها يجوز أن أقول اللهم صلى على آل فلان كما كان يقول الرسول.

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وأكد أن الزكاة والصدقة يطهران الإنسان من الذنوب والسيئات، ويطهران البخيل من الحقد، والغني من الشح ويطهران المال نفسه وترفع درجة الإنسان عند الله، متسائلًا عن سبب الأيادي المرتعشة في إخراج الزكاة.