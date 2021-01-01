أطعمة تساعد على حرق الدهون بشكل سريع

يفضل العديد من الأشخاص تناول الأطعمة التي تحارب امتصاص الجسم للدهون، وتساعد في الحفاظ على صحة الجسم بشكل جيد.
ومن أفضل الأطعمة التي تعمل على حرق الدهون هي.
1- يحتوي الزبادي اليوناني على ضعف كمية البروتين الموجودة في الزبادي الآخر، يستغرق الأمر وقتًا أطول لترك معدتك ، مما يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، بالإضافة إلى أنك تحرق سعرات حرارية أكثر عند هضم البروتين أكثر من الكربوهيدرات، اختر الأنواع الخالية من الدهون وقليلة الدسم ومنخفضة السكر.
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