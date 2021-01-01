تحضير الكفتة بالصلصة البيضاء والحمراء بطريقة جديدة

الكفتة بالصلصة البيضاء
تعد الكفتة من الأكلات المميزة، وتهتم العديد من السيدات بتحضير الأكلات المختلفة والمميزة بشكل يومي لأسرتها، كما تفضل السيدات تقديم الأكلات الصحية للحفاظ على صحة أسرتها.
مقادير الكفتة بالصلصة البيضاء والحمراء
لحمة مفرومة
ثوم
بصل
خلطة الكفتة
طماطم
كرفس
كرات
صلصة طماطم
للصوص الأبيض
لبن
جبنة مبشورة
دقيق
كريمة
زبدة
طريقة تحضير الكفتة بالصلصة البيضاء والحمراء
1- أخلطي اللحمة المفرومة مع البقسماط وخلطة كفتة ثم يضاف البصل
2- شكلي الكفتة كرات حسب الرغبة
3- في طاسة على النار يشوح البصل والثوم في الزبدة ثم يضاف الكفتة وتشوح جيدا
4- في طاسة أخرى تخلط الزبدة مع الدقيق ثم يضاف اللبن لعمل صوص بشاميل خفيف
5- ثم ضعي الكفتة في البشاميل
6- ضعي الطماطم على البصل مكان تشويح الكفتة ثم يضاف الكرات والكرفس
7- في البايركس يوضع الصوص الأحمر مع نصف كمية الكفتة ويوضع ورق فويل ويوضع النصف الثاني من الكفتة والصوص الأبيض ثم يضاف الجبن المبشورة وتدخل الفرن حتى تذوب الجبنة وتقدم
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