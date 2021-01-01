تحضير الكفتة بالصلصة البيضاء والحمراء بطريقة جديدة



الكفتة بالصلصة البيضاء الكفتة بالصلصة البيضاء



تعد الكفتة من الأكلات المميزة، وتهتم العديد من السيدات بتحضير الأكلات المختلفة والمميزة بشكل يومي لأسرتها، كما تفضل السيدات تقديم الأكلات الصحية للحفاظ على صحة أسرتها.



مقادير الكفتة بالصلصة البيضاء والحمراء

لحمة مفرومة



ثوم

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بصلخلطة الكفتةطماطمكرفسكراتصلصة طماطمللصوص الأبيضلبنجبنة مبشورةدقيقكريمةزبدةطريقة تحضير الكفتة بالصلصة البيضاء والحمراء1- أخلطي اللحمة المفرومة مع البقسماط وخلطة كفتة ثم يضاف البصل2- شكلي الكفتة كرات حسب الرغبة3- في طاسة على النار يشوح البصل والثوم في الزبدة ثم يضاف الكفتة وتشوح جيدا4- في طاسة أخرى تخلط الزبدة مع الدقيق ثم يضاف اللبن لعمل صوص بشاميل خفيف5- ثم ضعي الكفتة في البشاميل6- ضعي الطماطم على البصل مكان تشويح الكفتة ثم يضاف الكرات والكرفس7- في البايركس يوضع الصوص الأحمر مع نصف كمية الكفتة ويوضع ورق فويل ويوضع النصف الثاني من الكفتة والصوص الأبيض ثم يضاف الجبن المبشورة وتدخل الفرن حتى تذوب الجبنة وتقدم