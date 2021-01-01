طرق معرفة "باس ورد" الواي فاي المخزن على هاتف أندرويد

إذا كنت من مستخدمي هواتف أندرويد، وتعرضت لموقف معين احتجت فيه إلى معرفة كلمة مرور الواي فاي Wi-Fi، ولكن لم تعد تتذكرها، ففي هذه الحالة سوف تحتاج إلى إظهار كلمة مرور WiFi على هاتفك الأندرويد.
وقد تحتاج إلى كلمة مرور الواي فاي Wi-Fi إذا كنت تحاول الاتصال بشبكة الإنترنت الخاصة بمنزلك، أو إذا كنت بحاجة إلى إعطاء كلمة المرور لأحد الأصدقاء، أو لأي سبب آخر قد تتطلب منك معرفة كلمة مرور Wi-Fi ولا يعد النسيان خيارا متاحا في هذه الحالة، إليك كيفية عرض كلمات مرور الواي فاي Wi-Fi المحفوظة على أندرويد.
كيفية معرفة باس ورد الواي فاي المخزن على هاتف أندرويد
بدءا من هواتف أندرويد التي تعمل بنظام التشغيل Android 10، أو الإصدارات الأحدث، يمكنك بسهولة معرفة كلمة مرور الواي فاي المخزنة على هاتفك باتباع الخطوات التالية:
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