جلب علامات التبويب إلى مستكشف الملفات فى ويندوز 11

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بدأت شركة مايكروسوفت باختبار علامات التبويب في مستكشف الملفات File Explorer بالنسبة لنظام التشغيل ويندوز 11.



واكتشف رافائيل ريفيرا، أحد مطوري تطبيق EarTrumpet لنظام ويندوز، دعم علامات التبويب الجديدة المخفية داخل أحدث إصدار من اختبارات ويندوز 11 من مايكروسوفت.



وبمجرد التمكين، تظهر علامات التبويب في الجزء العلوي من تطبيق مستكشف الملفات، مما يسمح للمستخدمين بفتح مجلدات متعددة في نافذة واحدة.

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ويبدو أن هذه الميزة هي إحدى الإضافات السرية التي بدأت مايكروسوفت في اختبارها في نظام التشغيل ويندوز 11 مؤخرًا.وتسمح إضافة علامات التبويب إلى مستكشف الملفات في ويندوز 11 بفتح مجلدات متعددة في نافذة واحدة.وبدأت مايكروسوفت أولاً باختبار علامات التبويب في تطبيقات ويندوز 10، ضمن ميزة تسمى المجموعات.وتضمن ذلك دعمًا لعلامات التبويب داخل مستكشف الملفات وعلامات التبويب في كل تطبيق من تطبيقات ويندوز. ولكن مايكروسوفت ألغت المشروع ولم تجلبه أبدًا إلى مستخدمي ويندوز 10.ومع ذلك، لا يبدو أن مايكروسوفت تصلح واجهة مستكشف الملفات كجزء من دعم علامة التبويب هذه. ويوجد مستكشف الملفات في نظام التشغيل منذ ويندوز 95.وقد ابتكر مجموعة متنوعة من المصممين مفاهيم لمحاولة تحسينه وتحديثه في السنوات الأخيرة.وأجرت مايكروسوفت بعض التحسينات على مستكشف الملفات في نظام التشغيل ويندوز 11. ولكن أنشأ أحد المطورين تطبيق مستكشف ملفات جديد يسمى Files. ويتوفر هذا التطبيق ضمن متجر ويندوز، ويدعم علامات التبويب ويتضمن سمات وميزات حديثة أخرى.وقالت أماندا لانجوفسكي، رئيسة برنامج ويندوز إنسايدر، في الشهر الماضي إن الشركة تتواصل بشأن الميزات التي تقوم بتمكينها عن قصد لمشتركي البرنامج لتجربتها وتقديم ملاحظات بشأنها.علامات التبويب موجودة في معاينة ويندوز 11تأتي نسخة المعاينة الجديدة من النظام التشغيلي برقم البناء 22572 مع تطبيقات جديدة لتعديل الفيديو بسهولة وإدارة وقت شاشة الأطفال.وتعمل ميزة علامات التبويب في مستكشف الملفات بشكل أو بآخر مثلما تعمل مع مديري الملفات المشهورين التابعين لجهات خارجية. وتكون مألوفة لأي شخص استخدم متصفحًا مبوبًا في السنوات الماضية.ونظرًا لأن علامات التبويب هي ميزة مطلوبة بشدة لمستكشف الملفات كما أنها تعد إضافة طبيعية مفيدة، فمن المتوقع وجود إعلان رسمي عنها من مايكروسوفت قريبًا. ولكن ليس هناك ما يضمن وصولها مع نسخة إصدار ويندوز 11.ويبدو أن مايكروسوفت تجهز الإصدار الرئيسي التالي من النظام التشغيلي. وتلقى مشتركو برنامج ويندوز إنسايدر مؤخرًا تصميمين جديدين مع مجموعة من التحسينات لمستخدمي اللمس، من بين تحسينات وتغييرات عامة أخرى على مدى الأشهر القليلة الماضية.ومن المتوقع أن يصل التحديث الرئيسي التالي للنظام التشغيلي في النصف الثاني من هذا العام باسم الإصدار 22H2.