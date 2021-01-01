يجب ضبطها إعدادات على هاتف IPhone للحصول على أفضل تجربة

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سواء كان لديك هاتف iPhone 13 أو iPhone 12 أو iPhone SE أو iPhone 11 فهناك شيء واحد مشترك بينها وهو أنها تعمل بنظام تشغيل iOS 15، أحدث نظام تشغيل رئيسي للأجهزة المحمولة من شركة أبل.



إذا كان هاتف iPhone الخاص بك يعمل بنظام iOS 15 فقد ترغب في الانتقال مباشرةً إلى استخدام بعض ميزاته الأكثر شيوعًا، مثل SharePlay في FaceTime أو التعرف على النص في الكاميرا. ولكن من الجدير أيضًا الانتباه إلى الإعدادات؛ حيث يوجد العديد منها التي يجب عليك التفكير في تغييرها.



خلال هذا المقال سوف نقدم لك بعض الإعدادات التي يمكن أن تجعل هاتف iPhone الخاص بك أفضل:



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1- أعد تنبيهات المكالمات الواردة بملء الشاشةقبل تحديث iOS 14 العام الماضي كانت شاشة المكالمات الواردة تستحوذ على شاشتك بالكامل عندما يكون هاتف iPhone مفتوحًا ويتم استخدامه. إنه أمر مزعج، بالتأكيد، لكنه أيضًا ينجز المهمة.بدءًا من نظام التشغيل iOS 14 غيرت أبل مطالبة المكالمة الواردة لتبدو أشبه بتنبيه نموذجي؛ أي إشعار صغير يظهر بالقرب من أعلى الشاشة عند استخدام هاتفك.للحصول على المزيد من التنبيهات التي تجذب الانتباه بملء الشاشة مرة أخرى انتقل إلى الإعدادات> الهاتف> المكالمات الواردة وانقر فوق ملء الشاشة.2- تغيير صوت Siriاكتسب Siri صوتين جديدين عندما ظهر تحديث iOS 14.5 العام الماضي. وللمرة الأولى على الإطلاق لم يعد Siri يتخلف عن الإعداد الافتراضي لصوت الأنثى، وعند إعداد هاتف iPhone جديد سيُطلب منك صوت Siri الذي تريد استخدامه. بمجرد تحديد اختيارك ستقوم أبل بتغيير صوت Siri عبر جميع الأجهزة المرتبطة بمعرف أبل الخاص بك.يمكنك التحقق من خيارات الصوت بالانتقال إلى الإعدادات> Siri & Search> Siri Voice.ويُقال أيضًا إن شركة أبل تضيف خيار صوت Siri محايد لمتحدثي اللغة الإنجليزية في iOS 15.4. التحديث حاليًا في مرحلة تجريبية، ولكن من المتوقع أن يتم طرحه هذا الربيع.3- أوقف تشغيل تغطية شبكة الجيل الخامس (5G) التي لا تريدها أو لا تملكهاتروّج شركة أبل لميزة Smart Data الخاصة بهواتف الجيل الخامس (5G) (سلسلة iPhone 12 وiPhone 13) والتي ستنتقل تلقائيًا بين شبكات 4G LTE و5G -دون الحاجة إلى معرفة أو فعل أي شيء- بناءً على الطريقة التي تريدها باستخدام جهازك.لكن قد تجد أن بطارية هاتف iPhone الخاص بك تنفد بشكل أسرع مما كانت عليه من قبل، فإذا كنت لا تريد التضحية بعمر البطارية من أجل سرعات 5G أسرع أغلقها، ويمكنك دائمًا إعادة تشغيل 5G عندما تريد ذلك، أو عندما تتحسن الخدمة في منطقتك.لإيقاف تشغيل 5G على هاتف iPhone 12 أو iPhone 13، وإجباره على استخدام 4G LTE دائمًا حتى إذا كانت لديك تغطية 5G، افتح تطبيق الإعدادات ثم انتقل إلى Cellular> Cellular Data Options> Voice & Data وانقر فوق LTE.وإذا كنت تريد أن يستخدم iPhone الخاص بك اتصال 5G حصريًا عند توفره يمكنك تحديد تشغيل 5G.4- ضبط كمية البيانات المستخدمة في اتصال الجيل الخامس (5G)لو كنت راضيًا عن أداء 5G فإليك إعداد متعلق بالشبكة يجب عليك التحقق منه. انتقل إلى الإعدادات> الهاتف الخلوي> خيارات البيانات الخلوية> وضع البيانات حيث ستجد ثلاثة خيارات مختلفة: السماح بمزيد من البيانات على 5G وStandard Low Data Mode.وفقًا لوثيقة دعم أبل فإن السماح بمزيد من البيانات على 5G سيمنحك مكالمات فيديو وFaceTime عالية الجودة؛ وهذا يعني أيضًا أن هاتفك يمكنه تنزيل تحديثات البرامج، ودفق محتوى Apple TV وApple Music عالي الدقة.5- إمكانية فتح الهاتف أثناء ارتداء قناع الوجهأحد الجوانب المحبطة في ارتداء قناع للوجه في الأماكن العامة أثناء استخدام هاتف iPhone مزود بتقنية Face ID المدمجة من أبل هو عدم القدرة على فتح الهاتف؛ نظرًا لأن نصف وجهك مغطى وإدخال رمز المرور الخاص بك لإلغاء قفل هاتفك يعمل، لكنه ليس مريحًا.بشكل ملائم لديك الآن خيار تشغيل ميزة فتح الوجه التي تجعل من السهل جدًا فتح قفل iPhone عندما يكون وجهك مغطى طالما أنك تمتلك Apple Watch.بمجرد تحديث كلا الجهازين افتح تطبيق الإعدادات على هاتف iPhone الخاص بك، ثم افتح خيار Face ID ورمز المرور. قم بالتمرير لأسفل حتى تجد قسم Unlock with Apple Watch (يجب أن تكون متصلًا بـ Apple Watch حتى يظهر الإعداد)؛ حيث يمكنك تشغيل الميزة لأي ساعات مرتبطة بجهاز iPhone الخاص بك.6- انقل شريط العناوين في Safari إلى مكانه الأصلينقلت شركة أبل شريط العناوين في Safari إلى أسفل الشاشة افتراضيًا في نظام التشغيل iOS 15. ومن المفترض نظريًا أن يبدو هذا طبيعيًا؛ لأنه أقرب إلى لوحة المفاتيح والمكان الذي تضع فيه إبهامك عادةً. ولكن يمكن أن يكون غير مؤكد لأن العديد من الأشخاص معتادون على رؤية شريط URL بالقرب من الجزء العلوي من الشاشة، كما هو الحال في أجهزة الكمبيوتر المحمولة.يمكنك تغيير هذا عن طريق فتح الإعدادات، والضغط على متصفح Safari، واختيار خيار علامة تبويب واحدة تحت العنوان الفرعي لعلامات التبويب.7- تنظيم التنبيهات الخاصة بكتريد شركة أبل مساعدتك في إدارة إشعاراتك في نظام التشغيل iOS 15، بدءًا من ميزة Notification Summary. وبدلًا من ترك الإشعارات تتراكم على شاشتك الرئيسية يمكنك جدولة التنبيهات غير العاجلة للوصول في وقت محدد من اليوم. بينما ستستمر الإشعارات المهمة مثل المكالمات والرسائل المباشرة والتنبيهات الأخرى الحساسة للوقت (مثل حالة رحلة Uber أو Lyft على سبيل المثال) في الظهور على الفور.لتجربة ذلك افتح الإعدادات، واضغط على الإشعارات، ثم انقر على الملخص المجدول.8- تخصيص المزايا التي يمكنك استخدامها عندما يكون هاتف iPhone مغلقًاهناك أوقات قد تحتاج فيها إلى الحصول على معلومات معينة في متناول اليد حتى عندما يكون هاتفك مقفلًا؛ لهذا السبب تسمح لك أبل بتمكين بعض المزايا دون الحاجة إلى إلغاء قفل جهازك. يتضمن ذلك: مركز الإشعارات ومركز التحكم والقدرة على الرد على الرسائل وتطبيق Wallet، من بين أمور أخرى.خصص المزايا التي ترغب في الوصول إليها على شاشة القفل من خلال تشغيل قائمة الإعدادات، والنقر فوق معرف الوجه ورمز المرور وإدخال رمز المرور الخاص بك عندما يُطلب منك ذلك. قم بالتمرير لأسفل حتى ترى قسم السماح بالوصول عند القفل، وقم بتبديل أشرطة التمرير بناءً على تفضيلاتك.9- تعيين تطبيق البريد الإلكتروني أو متصفح الويب المفضل لديك على أنه تطبيق افتراضيجلب تحديث iOS 14 لعام 2020 أخيرًا القدرة على اختيار التطبيقات الافتراضية الخاصة بك، على الأقل للبريد الإلكتروني وتصفح الويب. هذا يعني أنه عند النقر فوق ارتباط أو زر لإرسال بريد إلكتروني سيقوم هاتف iPhone الخاص بك تلقائيًا بتشغيل متصفح الويب أو مزود البريد الإلكتروني الذي تختاره بدلًا من Safari أو Mail.للبدء: افتح الإعدادات وحدد التطبيق الذي ترغب في تعيينه كافتراضي (على سبيل المثال، Google Chrome ،Outlook.. إلخ). يجب أن ترى زرًا يشير إلى تطبيق البريد الافتراضي أو تطبيق المتصفح الافتراضي. انقر فوق هذا الخيار وحدد التطبيق الذي تختاره بدلًا من Safari أو Mail.10- إظهار الإشعارات الكاملة على شاشة القفلفي المرة الأولى التي تواجه فيها تقنية Face ID من شركة أبل ستلاحظ أنه لا يمكنك رؤية محتوى التنبيهات والإشعارات الجديدة على شاشة القفل. على سبيل المثال: بدلًا من رؤية من أرسل لك رسالة نصية وما يقوله سترى فقط تنبيهًا عامًا للرسائل.بشكل افتراضي ستخفي جميع هواتف iPhone المزودة بتقنية Face ID من أبل محتوى التنبيه حتى تلتقط هاتفك وتفتحه من خلال النظر إليه. إنها ميزة خصوصية رائعة.يمكنك تغيير كيفية ظهور الإشعارات على شاشة القفل بالانتقال إلى الإعدادات> الإشعارات> إظهار المعاينات وتحديد “دائمًا”، على العكس من ذلك يمكنك تحديد “مطلقًا” إذا كنت تريد إبقاء محتوى إشعاراتك مخفيًا دائمًا على شاشة القفل.