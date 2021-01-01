هاتف أندرويد يشحن بطاريته بسرعة فائقة من Realme

أعلنت Realme عن مواصفات هاتفها القادم الذي سيحصل على تقنيات متطورة من أبرزها سرعة الشحن الكبيرة للبطارية.
وسيحصل الهاتف على هيكل مقاوم للماء والغبار، وشاشة Super AMOLED بمقاس 6.62 بوصة دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 398 شمعة/م تقريبا.
وسيضمن أداءه الممتاز معالج Qualcomm Snapdragon 888، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 غيغابايت.
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