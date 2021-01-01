هاتف أندرويد يشحن بطاريته بسرعة فائقة من Realme

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صورة الخبر: Realme
Realme

أعلنت Realme عن مواصفات هاتفها القادم الذي سيحصل على تقنيات متطورة من أبرزها سرعة الشحن الكبيرة للبطارية.

وسيحصل الهاتف على هيكل مقاوم للماء والغبار، وشاشة Super AMOLED بمقاس 6.62 بوصة دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 398 شمعة/م تقريبا.

وسيضمن أداءه الممتاز معالج Qualcomm Snapdragon 888، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 غيغابايت.

أما الكاميرا الأساسية فيه فستأتي ثلاثية العدسة بدقة (64+8+2) ميغابيكسل، فها عدسة خاصة لتصوير الماكرو وعدسة للتصوير العريض، والكاميرا الأمامية ستكون بدقة 16 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وسيتميز هذا الهاتف بشكل أساسي من حيث البطارية الموجودة فيه وقدرات شحنها، إذ ستكون بطاريته بسعة 5000 ميلي أمبير، ومجهزة بشاحن فائق السرعة يشحن نصف سعتها في غضون 5 دقائق تقريبا.

وزودته Realme أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB-C للشحن ونقل البيانات، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

المصدر: روسيا اليوم

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