مواصفات و سعر هاتف ريلمي الجديد Realme 9 5G



Realme 9 5G Realme 9 5G

بعد أن أعلنت، شركة ريملي، عن الهاتفين، Realme 9 Pro، و9 Pro Plus، في منتصف، شهر فبراير 2022، أعلنت الآن، عن الهاتف، Realme 9 5G، ليكون بذلك، هو الإصدار الرئيسي، في هذه السلسلة، ويأتي مع، مواصفات أقل، من باقي هواتف السلسلة، ولكنها أقوى من، الجيل السابق Realme 8، حيث يضم، شاشة بمعدل تحديث، يبلغ 90 هرتز، ومعالج متوسط، من ميديا تيك، يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وبطارية ضخمة، تدعم الشحن السريع، وعلاوة على ذلك، فإن أندرويد 11، هو نظام التشغيل، المدرج في هذا الهاتف، ولا نعرف لماذا، قررت شركة ريلمي، التراجع إلى الخلف، بعدما أطلقت، الهاتفين البرو، بنظام Android 12، ومع ذلك، سأعرض عليكم الآن، سعر ومواصفات هاتف ريلمي الجديد Realme 9 5G.



مواصفات الهاتف

موعد الإعلان والإطلاق: هذا الهاتف الجديد، من ريلمي، ظهر لأول مرة، يوم 10 مارس، وسيتم تقديمه، إلى الأسواق، يوم 14 مارس.



أبعاد الهاتف: أبعاد الهاتف، Realme 9 5G، تتمثل في، ارتفاع يبلغ 162.6 ملم، وعرض يبلغ 74.8 ملم، وبسمك، يبلغ 8.5 ملم، وبوزن خفيف نسبيا، يبلغ 188 جراما.

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هاتف ريلمي الجديد Realme 9 5Gالشبكة: يدعم حتى، شبكات اتصال، الجيل الخامس 5G، ويدعم تركيب، شريحتي اتصال 5G، من نوع، Nano-SIM، في وضع الاستعداد.الشاشة: هاتف ريلمي الجديد، يصل بشاشة، IPS LCD، بحجم 6.5 بوصة، وبجودة FHD+، وبدقة 2400×1080 بكسل، وبمعدل تحديث 90 هرتز، وبسطوع يبلغ، 480 شمعة، في البوصة.المعالج: معالج تشغيل، الهاتف Realme 9 5G، يأتي من فئة، MediaTek Dimensity 810 5G، ويتكون من، 8 أنوية، 2 منهم Cortex-A76، بسرعة 2.4 جيجا هرتز، و6 Cortex-A55، بسرعة 2.0 جيجا هرتز، كما أن، المعالج يعتمد على، تكنولوجيا تصنيع، بدقة 6 نانومتر، ويعتمد أيضا، على وحدة معالجة رسوميات، من فئة، Mali-G57 MC2.الكاميرات الخلفية: هذا الهاتف، يحتوي على، 3 كاميرات، في الخلف، بدقة 48 ميجا بكسل، وبحجم مستشعر، يبلغ 26 ملم، وبفتحة عدسة f/1.8، للكاميرا الرئيسية، وبدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، للكاميراتين الماكرو، والمسؤولة عن، استشعار معلومات العمق، والكاميرات الخلفية، تحتوي بجانبها، على فلاش LED، تدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، وتدعم أيضا، خاصيتي HDR، وpanorama.الكاميرا الأمامية: أما بالنسبة، للكاميرا السيلفي، فهاتف ريلمي الجديد، يحتوي على، كاميرا أمامية، بحجم مستشعر 26 ملم، وبدقة 16 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.1، وتدعم التقاط صور، بخاصية panorama، وHDR، وتصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية.الذاكرة: يتوفر Realme 9 5G، بإصدارين على، مستوى التخزين، الإصدار الأول، يضم ذاكرة داخلية، بسعة 64 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية، بسعة 4 جيجا رام، والإصدار الثاني، يضم 128 جيجا بايت، مع 6 جيجا رام.نظام التشغيل: هذا الهاتف، يعمل بنظام التشغيل، Android 11، وبواجهة المستخدم، Realme UI 2.0، وسيحصل على، Android 12، كتحديث رئيسي، بعد إطلاقه، بأسابيع قليلة.البطارية: وبخصوص البطارية، فتأتي بسعة، 5000 ملي أمبير، وتدعم الشحن السريع، بقوة 18 واط، ويتم شحنها، من خلال منفذ، USB Type?C 2.0.مميزات هاتف Realme 9 5Gيتوفر هذا الهاتف، بمعالج تشغيل، جيد للغاية، في هذه الفئة السعرية، وبغض النظر، عن أنه، يدعم شبكات 5G، إلا أنه، قادر على، تشغيل ألعاب، مثل ببجي موبايل، وبيس موبايل، برسوميات جيدة، وبأداء أكثر من رائع.الشاشة تأتي، بشكل الثقب، على اليسار، وبإطارات نحيفة جدا، تكاد تكون معدمة، بالإضافة إلى أن، جودتها عالية، ومعدل تحديثها عال، مقارنة بالمنافسين.يحتوي على، منفذ microSD، مخصص، مما يسمح للمستخدمين، بتركيب شريحتي اتصال، وبطاقة ذاكرة خارجية، في نفس الوقت.البطارية جيدة جدا، وتكفي لتشغيل الفيديوهات، لمدة 22 ساعة، أو لتشغيل الهاتف، في وضع الاستعداد، والرد على المكالمات فقط، لمدة تصل إلى، 48 ساعة، وتدعم الشحن السريع، مع العلم بأن، الشاحن سيتواجد، بداخل صندوق الشراء.Realme 9 5G، يدعم شحنا سريعا جيدا، يساعد على، شحن البطارية، في أقل، من ساعتين، وهذا جيد للغاية، في هذه الفئة السعرية، حيث إن، معظم الهواتف المنافسة، تدعم الشحن السريع، بقوة أقل.دقة الكاميرا الأمامية، جيدة مع هاتف، بسعر رخيص، مثل هذا، وتدعم تصوير الفيديوهات، بجودة تصل إلى، FHD+، مع دعم، التصوير بأكثر من، خاصية مختلفة.يدعم مكبرات الصوت، ويدعم أيضا، منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم.يدعم مستشعرا لبصمات الأصابع، مدمجا في زر التشغيل، الموجود على الجانب، كما أن، Realme 9 5G يدعم أكثر من، مستشعر آخر، بما في ذلك، مستشعر التسارع، والدوران، والتقارب، والبوصلة.عيوب الجوالالكاميرات الخلفية، مقبولة، ولكن جودة تصوير الفيديوهات، ضعيفة نسبيا، مقارنة بالمنافسين، حيث كنا نتوقع، أن تأتي، بجودة 4K.الاتصال اللاسلكي المدعوم، ليس جيدا، مثل باقي الهواتف المنافسة، حيث يدعم، اتصال Wi-Fi 5 (ac)، وإصدار Bluetooth 5.1.Realme 9 5G يصل بإصدار، قديم من نظام التشغيل، وواجهة المستخدم، وذلك بالرغم من، أن الهاتفين، Realme 9 Pro، و9 Pro Plus، وصلا بشكل مسبق، بالنظام والواجهة الأحدث.لا يدعم، خاصية NFC، ولا يدعم، الراديو FM.بروز الكاميرات الخلفية، عن الظهر، يجعلها معرضة، للخدش بسهولة.الذاكرة الداخلية، ليست كافية، لبعض المستخدمين، ولكن يمكن تفادي، هذا العيب، من خلال تركيب، كارت ميموري، سعته تبلغ، 256 جيجا بايت.لا يدعم، لمبة إشعارات، ولا يوجد، ما يعوضها، حيث إن، الشاشة تأتي، من فئة، IPS LCD، ولا تدعم، خاصية Always On Displayسعر الهاتف Realme 9 5Gالهاتف Realme 9 5G، سيتوفر للشراء، بشكل رسمي، يوم 14 مارس، من خلال، متجر Realme.com، وFlipkart، عبر الإنترنت، والعديد من، المتاجر غير المتصلة، وذلك بسعر يبدأ من، 200 دولار أمريكي، للإصدار الذي يضم، 64 جيجا بايت، مع 4 جيجا رام.وبسعر يصل إلى، 230 دولارا، للإصدار الذي يضم، 128 جيجا بايت، مع 6 جيجا رام.