أسعار و مواصفات هاتف Vivo Y01

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Vivo Y01

تستمر شركة فيفو، في تدعيم، سلسلة Y Series، بهواتف جديدة، حيث أعلنت اليوم، عن الهاتف، Vivo Y01، مع مواصفات، جيدة للغاية، للمنافسة بقوة، في الفئة الاقتصادية، ويأتي الهاتف الجديد، مع تصميم جيد، وشاشة كبيرة، وكاميرا خلفية جيدة، بالإضافة إلى، معالج يعتبر من، أفضل المعالجات، في هذه الفئة السعرية، وبطارية ضخمة، بسعة 5000 ملي أمبير، ومستشعر بصمة، لفتح القفل، عن طريق بصمات الأصابع، ومواصفات أخرى جيدة، دعونا نتعرف عليها، خلال السطور القادمة، وفيما يلي، سعر ومواصفات الهاتف Vivo Y01.

مواصفات هاتف فيفو Y01
تم الإعلان عن، هذا الهاتف الجديد، مع شاشة، بشكل النوتش، من نوع، IPS LCD، بحجم 6.51 بوصة، وبدقة 1600×720 بكسل، وبجودة HD+، وبمعدل التحديث القياسي، 60 هرتز، بالإضافة إلى، كاميرا أمامية، بدقة 5 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، وتدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 720 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، وكاميرا خلفية وحيدة، بدقة 13 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، بجانب فلاش LED، والكاميرا الخلفية، تدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، وبجودة FHD+، وبمعدل 30 إطارا، في الثانية.

الهاتف Vivo Y01، يتوفر بمعالج ثماني النواة، من فئة، Mediatek Helio P35، المصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر، والمكون من، 4 أنوية Cortex-A53، بسرعة 2.35 جيجا هرتز، و4 أنوية Cortex-A53، بسرعة 1.8 جيجا هرتز، والهاتف يتوفر كذلك، بمعالج رسوميات، من فئة، PowerVR GE8320، وبإصدارين على، مستوى التخزين، الإصدار الأول، يضم ذاكرة عشوائية، بسعة 2 جيجا رام، مع ذاكرة داخلية، بسعة 32 جيجا بايت، والإصدار الثاني، يضم 3 جيجا رام، مع 32 جيجا بايت، بالإضافة إلى أن، هذا الهاتف، يعمل بنظام التشغيل، Android 11 Go edition، وبواجهة المستخدم، Funtouch 11.1.

يحتوي هاتف فيفو Y01، على بطارية، بسعة 5000 ملي أمبير، لا تدعم، الشحن السريع، ولكن علبة الشراء، ستتضمن شاحنا عاديا، بقوة 10 واط، ويتم شحنها، من خلال منفذ، microUSB 2.0، وعلاوة على ذلك، فإن هذا الهاتف، يتميز بمنفذ microSD مخصص، لزيادة المساحة التخزينية، حتى 1 تيرا بايت، (يدعم تركيب، شريحتي اتصال 4G، وكارت ميموري، في نفس الوقت)، ويتميز أيضا، بمستشعر لبصمات الأصابع، مدمج في زر الباور، على الجانب، ويدعم مكبرات الصوت، ومنفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، كما أنه بدعم، الراديو FM، ولكنه يفتقر إلى، خاصية NFC.

سعر الهاتف Vivo Y01
الهاتف Vivo Y01، سيتوفر للشراء، بشكل رسمي، باللون الأزرق المتدرج، والأسود المتدرج، وذلك في، وقت لاحق، من شهر مارس، ولكن تفاصيل الأسعار، والتوافر الدولية، غير معروفة، حتى الآن.

المصدر: قل ودل

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