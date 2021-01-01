من الوكيل زيادة بسيطة على سعر شيري تيجو 3 موديل 2022

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صورة الخبر: شيري تيجو 3
شيري تيجو 3

باعتبارها الوكيل المحلي لسيارات شيري قدمت شركة جي بي غبور أوتو خلال الأيام القليلة الماضية زيادة رسمية جديدة على سعر موديل 2022 من سيارتها شيري تيجو 3 من فئة SUV، حيث بلغت هذه الزيادة 3000 جنيه، وبذلك أصبح سعر الفئة الوحيدة المتاحة محليا من هذا الموديل كالتالي:

- فئة واحدة من 252 ألف جنيه إلى 255 ألف جنيه (زيادة 3000 جنيه).

جدير بالذكر أن هذا الموديل من السيارة يتم تقديمه في مصر بمحرك 4 اسطوانات بسعة 1600 سي سي وبقوة 126 حصان و160 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من فئة CVT.

وتشمل أهم التجهيزات التي يحملها هذا الموديل التجهيزات التالية:

- وسائد هوائية أمامية.

- أنظمة المكابح ABS وEBD.

- نظام مانع لإدارة المحرك.
- مثبت سرعة.

- إطارات بأطواق (جنوط) بمقاس 17 بوصة.

- مصابيح أمامية وخلفية LED.

- تكييف هواء أوتوماتيكي.

- مشغل اقراص مدمجة DVD وراديو مع مدخل AUX وUSB وبلوتوث.

- نظام صوتي يضم 4 سماعات.

- شاشة باللمس 8 بوصة.

- مشغل اسطوانات دي في دي.

- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات.

- كاميرا خلفية.

- سنسور خلفي.

- فتحة سقف كهربائية.

- مقعد للسائق قابل للتعديل في 6 اتجاهات.

- مقعد للراكب الأمامي قابل للتعديل في 4 اتجاهات.

المصدر: التوكيل

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