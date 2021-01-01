من الوكيل زيادة بسيطة على سعر شيري تيجو 3 موديل 2022



شيري تيجو 3 شيري تيجو 3

باعتبارها الوكيل المحلي لسيارات شيري قدمت شركة جي بي غبور أوتو خلال الأيام القليلة الماضية زيادة رسمية جديدة على سعر موديل 2022 من سيارتها شيري تيجو 3 من فئة SUV، حيث بلغت هذه الزيادة 3000 جنيه، وبذلك أصبح سعر الفئة الوحيدة المتاحة محليا من هذا الموديل كالتالي:



- فئة واحدة من 252 ألف جنيه إلى 255 ألف جنيه (زيادة 3000 جنيه).



جدير بالذكر أن هذا الموديل من السيارة يتم تقديمه في مصر بمحرك 4 اسطوانات بسعة 1600 سي سي وبقوة 126 حصان و160 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من فئة CVT.

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وتشمل أهم التجهيزات التي يحملها هذا الموديل التجهيزات التالية:- وسائد هوائية أمامية.- أنظمة المكابح ABS وEBD.- نظام مانع لإدارة المحرك.- مثبت سرعة.- إطارات بأطواق (جنوط) بمقاس 17 بوصة.- مصابيح أمامية وخلفية LED.- تكييف هواء أوتوماتيكي.- مشغل اقراص مدمجة DVD وراديو مع مدخل AUX وUSB وبلوتوث.- نظام صوتي يضم 4 سماعات.- شاشة باللمس 8 بوصة.- مشغل اسطوانات دي في دي.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات.- كاميرا خلفية.- سنسور خلفي.- فتحة سقف كهربائية.- مقعد للسائق قابل للتعديل في 6 اتجاهات.- مقعد للراكب الأمامي قابل للتعديل في 4 اتجاهات.