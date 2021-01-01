فوتورا تكشف عن أحدث سكوتر كهربائي . باستشعار البصمة..

أعلنت شركة فوتورا نسختها المستحدثة من السكوتر الكهربائي "ROBO-S" الذي يمكن تشغيله فقط باللمس ويرجع ذلك الى تكنولوجيا مستشعر بصمات الأصابع.
ويبدأ السكوتر Robo في العمل بضغطة زر على مستشعر لمس يسجل عليه بصمة صاحب السكوتر.
كما يتمتع بشاشة ديجيتال بالكامل وإضاءة ليد.
ويصدر بكماليات النسخ الأكبر منه فطوله 1.75 متر، مزود بمقعد يصل ارتفاع الى 85 سم يسمح بحمل شخصين بالغين وتصل حمولته ما يقرب من 200 كجم كحد أقصى.
مع توفير أفضل راحة لوجود مساعدين مما يعطيك قيادة مريحه في الطريق.
يأتي الاسكوتر بقوة المحرك 4 كيلووات و يولد مل يعادل 230 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.
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