فوتورا تكشف عن أحدث سكوتر كهربائي . باستشعار البصمة..



سكوتر كهربائي سكوتر كهربائي

أعلنت شركة فوتورا نسختها المستحدثة من السكوتر الكهربائي "ROBO-S" الذي يمكن تشغيله فقط باللمس ويرجع ذلك الى تكنولوجيا مستشعر بصمات الأصابع.

ويبدأ السكوتر Robo في العمل بضغطة زر على مستشعر لمس يسجل عليه بصمة صاحب السكوتر.

كما يتمتع بشاشة ديجيتال بالكامل وإضاءة ليد.



ويصدر بكماليات النسخ الأكبر منه فطوله 1.75 متر، مزود بمقعد يصل ارتفاع الى 85 سم يسمح بحمل شخصين بالغين وتصل حمولته ما يقرب من 200 كجم كحد أقصى.

مع توفير أفضل راحة لوجود مساعدين مما يعطيك قيادة مريحه في الطريق.



يأتي الاسكوتر بقوة المحرك 4 كيلووات و يولد مل يعادل 230 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.

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ومزود ببطارية ليثيوم أيون قابلة للإزالة المزود بتكنولوجيا مستشعر بصمات الأصابع .ويستخدم السكوتر نظام إدارة البطارية (BMS) ،ويعمل السكوتر من خلال محرك كهربائي يبلغ مدى سيره الى 135 كم لشحنة البطارية الواحدة والتي تستغرق وقت شحن قصير للغاية يصل إلى أربع ساعات و ويصل سرعة السكوتر القصوى الى 75 كم ومن المميز أنه خالي تماما من الانبعاثات ضارة بالبيئة.