زياده سعريه تصل إلى سوزوكي سويفت ديزاير 2022

أخطرت شركة مودرن موتورز، الوكيل الحصري للعلامة التجارية سوزوكي في مصر، شبكة موزعيها بارتفاع أسعار سيارتها سوزوكي سويفت ديزاير 2022 بزيادة سعرية بلغت 5 آلاف جنيه.
فارتفع سعر الفئة الأولى 215 ألف جنيه بدلاً من 210 ألفاً قبل الزيادة، في حيت سجلت الفئة الثانية سعر 242 ألف جنيه مقارنةً بسعر 219 ألفاً، بحسب السعر الرسمي.
مواصفات سوزوكي سويفت ديزاير 2022
وتأتي سوزوكي سويفت ديزاير 2022 بمحرك سعته 1200 سي سي، يولد قوة 87 حصان، ويعطي عزم أقصى دوران 113 نيوتن/ متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 5 سرعات، وتعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، لتتمكن السيارة من التسارع من وضع الثبات حتى تصل إلى سرعة 100 كم في الساعة في غضون 12.9 ثانية.
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