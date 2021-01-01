زياده سعريه تصل إلى سوزوكي سويفت ديزاير 2022



سوزوكي سويفت ديزاير سوزوكي سويفت ديزاير

أخطرت شركة مودرن موتورز، الوكيل الحصري للعلامة التجارية سوزوكي في مصر، شبكة موزعيها بارتفاع أسعار سيارتها سوزوكي سويفت ديزاير 2022 بزيادة سعرية بلغت 5 آلاف جنيه.



فارتفع سعر الفئة الأولى 215 ألف جنيه بدلاً من 210 ألفاً قبل الزيادة، في حيت سجلت الفئة الثانية سعر 242 ألف جنيه مقارنةً بسعر 219 ألفاً، بحسب السعر الرسمي.



مواصفات سوزوكي سويفت ديزاير 2022

وتأتي سوزوكي سويفت ديزاير 2022 بمحرك سعته 1200 سي سي، يولد قوة 87 حصان، ويعطي عزم أقصى دوران 113 نيوتن/ متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 5 سرعات، وتعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، لتتمكن السيارة من التسارع من وضع الثبات حتى تصل إلى سرعة 100 كم في الساعة في غضون 12.9 ثانية.

قد يعجبك أيضا...

أما عن مواصفات السلامة والأمان فتتوفر السيارة بوسائد هوائية للمقاعد الأمامية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وحساسات ركن خلفية، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وحساسات ركن خلفية، مصابيح ضباب أمامية، مرايات جانبية كهربائية، وجنوط مقاس 15 بوصة.وتتميز سوزوكي سويفت ديزاير 2022 بإمكانية التحكم في وضع عجلة القيادة، وتكييف أوتوماتيك مزود بمخرج خلفي، وزر لتشغيل وايقاف السيارة، وبلوتوث ومخرج USB وAUX، ومكبرات صوتية.